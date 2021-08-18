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18.08.2021 12:20

Нововоронежские атомщики завоевали серебро на AtomSkills-2021

С 11 по 16 августа 2021 года на площадке международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо" прошел VI Отраслевой чемпионат профессионального мастерства Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" AtomSkills-2021.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В компетенции "Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии" сборная Нововоронежской АЭС завоевала серебряные медали. В течение трех конкурсных дней участники разрабатывали проект по выводу из эксплуатации реально существующего, но зашифрованного объекта атомной промышленности. На финальном этапе команда защищала свой проект перед экспертной комиссией.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Компетенция "Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии" впервые появилась на дивизиональном чемпионате REASkill-2020, в этом же году ее ввели в конкурсную программу отраслевого AtomSkills.

"Компетенция уникальная - ее появление на чемпионатах профессионального мастерства продиктовала сама жизнь. В ближайшие 10 лет в России остановят 18 энергоблоков, на половине из них будут вести демонтаж, а всего, к 2030-ому, из эксплуатации должны вывести 82 объекта использования атомной энергии. Только на Нововоронежской АЭС сейчас ведутся работы по выводу из эксплуатации трех энергоблоков, поэтому для нас не стоял вопрос участвовать или нет", - сказал эксперт команды Нововоронежской АЭС, начальник Реакторно-турбинного цеха № 2 НВ АЭС Игорь Тарасенко.

Чтобы принять участие в компетенции "Вывод из эксплуатации" нужно собрать команду разноплановых специалистов: строитель, технолог, специалист по радиационной безопасности и экономист. В сборную Нововоронежской АЭС вошли: специалист Цеха по обращению с радиоактивными отходами Михаил Муковнин; инженер Управления капитального строительства Андрей Казаков; дежурный инженер-дозиметрист энергоблоков №3-4 Отдела радиационной безопасности Антон Власов; заместитель начальника Реакторно-турбинного цеха № 2 по ремонту и реконструкции турбинного оборудования Роман Протопопов.

Также стоит отметить, что победитель и призер REASkills, AtomSkills и WorldSkills Hi-Tech, ведущий инженер по релейной защите и автоматике Электрического цеха Нововоронежской АЭС Александр Зимин был избран главным отраслевым экспертом на AtomSkills-2022 в компетенции "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики".

Всего же в этом году на площадке чемпионата "AtomSkills-2021" в 37 компетенциях соревновались более 1000 участников из 16 дивизионов Росатома.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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