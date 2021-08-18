Почти 5000 человек приняли участие в ИТ-чемпионате "Цифрового прорыва"

18 августа в павильоне "Умный город" на ВДНХ состоялась торжественная церемония закрытия ИТ-чемпионата конкурса "Цифровой прорыв" - одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Всего участниками было создано 8366 решений для Министерства культуры, Росавиации, ФНС и Росстата.

Целый месяц 4943 специалиста в области машинного обучения со всей России создавали решения для аналитики ценообразования, авиации и культуры. Теперь 75 победителей смогут попасть в финал конкурса "Цифровой прорыв" и побороться за призовой фонд до 1 500 000 рублей.

Каждая из задач была связана с обработкой больших массивов данных и наиболее перспективными отраслями ИТ-сферы: машинным обучением, искусственным интеллектом и большими данными.

"Хочу выразить благодарность Министерству экономического развития РФ за поддержку ИТ-чемпионата в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", а именно - содействие в получении актуальных задач. Разработка решений и алгоритмов для министерств и ведомств - это важное направление для государства. Почти 5000 специалистов поборолись за победу в чемпионате и представили интересные, перспективные решения. Вы все очень нужны отрасли, мы гордимся вами! Спасибо большое, что создаете инновации, ускоряете цифровую трансформацию бизнеса и государства", - подчеркнул заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

"Всего было загружено 8366 решений. География участников широка: в соревновании приняли участие специалисты из 82 регионов, более 450 населенных пунктов. Больше всего участников следующих возрастных категорий: 18-25 (73,2%) и 26-35 (18,9%). Это отличные результаты, спасибо всем участникам за ваши энтузиазм и тягу к профессиональному развитию!" - отметил заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников.

Задача от ФНС России и Росстата была направлена на разработку модели прогнозирования средних цен и объемов потребления товаров по представленным в дата-сете продуктовым группам в разрезе регионов России. Участникам в своем решении необходимо учитывать возможность составления прогноза на 3 месяца. Всего было разработано 3109 решений. Успешно справились с задачей 182 участника. Список победителей доступен по ссылке.

3485 решений создали специалисты для Росавиации. Необходимо было применить искусственный интеллект для поиска изображения воздушного судна на снимках местности при проведении поисково-спасательной операции по поиску пропавшего воздушного судна. Положительных результатов добились 177 специалистов. Список победителей доступен по ссылке.

В рамках задачи от Министерства культуры России было разработано 1772 решения. Участники обучали искусственный интеллект распознавать виды или категории новых предметов музейного фонда при внесении их в общую базу. По этой задаче 92 человека завершили чемпионат с положительными результатами. Список победителей доступен по ссылке.

В топ-5 городов по количеству регистраций вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Казань.

Подробнее о конкурсе можно прочитать здесь.