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18 августа 2021 г. 16:25
Общество
Текст: Артем Локалов

В московском метро "Советская Белоруссия" сместила Ленина

Мосгорнаследие анонсировало открытие скульптуры "Советская Белоруссия" на станции метро "Белорусская".

Как говорится в официальном пресс-релизе, с 1952 года до 1990-х скульптурная композиция находилась на "Белорусской" Кольцевой линии у торцевой стены на платформе.

В 1997 открыли второй выход со станции, а скульптуру, которая мешала стройке, демонтировали.

Монумент обнаружили в 2018-м. Как пишут в соцсетях, она нашлась в электродепо "Новгориеево" на другом конце города. Через год началась реставрация скульптур. В 2021-м их вернули на "Белорусскую", но уже не на Кольцевую линию, а на радиальную, где есть глухая стена, возле которой монумент и установлен.

Фото: wikipedia.org
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Руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что бюст Владимира Ленина, который находился на этом месте, перемещен в другое место на этой же станции. А именно - в вестибюль.

В соцсетях тем временем пишут, что обе станции - и "Белорусская" на Кольцевой линии, и "Белорусская" на Замоскворецкой - являются памятниками архитектуры и любые изменения их облика требуют согласований.

Кроме того, "Белорусская", на которой ранее была установлена скульптурная композиция, больше. "Белорусская"-радиальная - камерная станция, с другими объемами. Поэтому есть опасения, что довольно масштабная скульптура в интерьер не впишется.

Темы дня:
#Москва
#журнал Родина
#Беларусь