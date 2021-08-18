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18.08.2021 20:42
Рубрика: Общество

В Москве за несколько часов выпало 20 мм осадков

Текст: Ирина Огилько

Сильные ливни прошли в Москве в среду 18 августа. По предварительным данным, максимальное количество осадков было зафиксировано в Северо-Западном и Северном административных округах, где выпало 19 мм, что составляет почти четверть месячной нормы августа. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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По информации на 19.30, сильный ветер повалил 49 деревьев, повреждены 24 автомобиля. Данных о пострадавших нет. Коммунальные службы принимают меры по ликвидации последствий непогоды.

Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, несмотря на серьезное ухудшение погоды в столичном регионе. Благодаря принятым превентивным мерам коммунальным службам удалось не допустить аварийных отключений.

Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе продолжится дождь, его интенсивность усилится ночью. Может выпасть еще до 20 мм осадков. Сохраняется вероятность сильного ветра, грозы и града до 21.00 четверга.

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