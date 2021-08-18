В России пройдут состязания боевых роботов

Чемпионат по управлению летающими беспилотниками и наземными робототехническими комплексами пройдет в рамках военно-технического форума "Армия-2021".

- В этом году соревноваться будут не только профессиональные пилоты, но и представители Министерства обороны, Росгвардии и МЧС. Там покажем все, что уже применяется в Сирии: боевые роботы, разведчики и саперы, комплексы разминирования, тушения и для работы в опасных средах, - рассказал "АиФ" глава военного ведомства Сергей Шойгу.

В одном из павильонов форума будет развернута экспозиция, посвященная радиоэлектронным и информационным технологиям, искусственному интеллекту.

- Это очень-очень важное направление. Покажем, где мы сейчас находимся. Без прикрас, - пообещал Шойгу.

"Армия-2021" пройдет 22-28 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. На открытой площадке КВЦ "Патриот" будут представлены оружие и боевая техника из Арктики, шоу в Алабине составили из тактических эпизодов, демонстрирующих возможности вооружения и техники родов войск. В Кубинке главными станут вертолеты и другая авиатехника для Сил специальных операций.

- Если раньше у нас спецназ и ССО летали на том, на чем и все остальные, то теперь у них появляется техника, облегчающая ведение разведки, и многие другие необходимые составляющие, - отметил министр.