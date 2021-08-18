Вертолетные экскурсии на Камчатке захватывают "серые" перевозчики

Новости

Найдены черные ящики разбившегося под Кубинкой Ил-112В 17:47
Небензя: Россия будет судить о движении "Талибан" по его действиям 17:41
Главы МИД России и Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане 17:23
Экс-ректора Американского университета депортировали из Киргизии 17:07
Пашинян заявил о готовности Армении возобновить переговоры по Карабаху 16:54
Бежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ 16:48
Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" россиянам въезжать в королевство 16:41
Суд в Москве продлил арест жене бизнесмена Шпигеля 16:18
В Крыму суд арестовал главаря ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 16:05
В Башкирии арестовали женщину, выбросившую младенца из окна роддома 16:04
Выдача ипотеки в России в июле сократилась на 30% 16:03
Срок ликвидации свалок в городах наступит на год раньше 16:00
В Удмуртии прекратила работу санавиация 15:58
Лавров проведет переговоры с главой МИД Ливии 15:56
Премьер Беларуси подвел итоги первого полугодия 15:55
Опрос: 66% школьников планируют связать жизнь с IT 15:54
Театральный фестиваль "Толстой" объявил новые даты проведения 15:50
Канцлер ФРГ планирует обсудить с Путиным ситуацию в Афганистане 15:44
Полярники Беларуси отметили 15-летие освоения Антарктиды 15:41
В России запустят школу подготовки "цифровых" проректоров 15:18
Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем 15:12
Научные работники смогут взять ипотеку на особых условиях 15:11
Кабмин усовершенствует законы для предотвращения разливов нефти в море 15:10
Нилов: Законопроект о пенсионном возрасте без отзыва кабмина вернут авторам 15:05
Врач: Тяжесть COVID-19 зависит от способа проникновения вируса в организм 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
18.08.2021 17:44
Рубрика: Экономика

Вертолетные экскурсии на Камчатке захватывают "серые" перевозчики

Текст: Евгений Гайва (Петропавловск-Камчатский) , Александр Филимоненко
Камчатка в пик сезона оказалась на грани транспортного коллапса, так как заменить "Витязь-аэро" сегодня некем, считают эксперты. После приостановки работы компании из-за крушения вертолета Ми-8 перевозкой туристов на Камчатке занялись не имеющие лицензии на пассажирские перевозки компании.
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Ежедневно на Камчатку в сезон прибывает около десяти тысячи туристов, говорит гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. На вертолетные экскурсии отправляется примерно десятая часть. Экскурсия на Курильское озеро стоит 40-45 тысяч рублей (примерно столько же стоит недельный тур в Турцию или Египет). То есть в день компании, перевозящие туристов, на экскурсиях получают около четырех миллионов рублей.

Фото: Михаил Решетов/РГ
Почему нацпарк "Крымский" не предлагает пешеходный туризм

Компания "Витязь-аэро" - самый крупный игрок на рынке вертолетных перевозок на полуострове. В его авиапарке почти две дюжины вертолетов Ми-8 и Ми-2. Компания выполняла до 80% пассажирских и до 90% туристических рейсов.

"У Камчатского авиапредприятия в парке всего восемь вертолетов. Тягаться с "Витязь-аэро" оно не может", - говорит глава ассоциации камчатского туризма Георгий Емелин. По его мнению, в туристической сфере транспортный коллапс уже наблюдается. Многие турфирмы несут солидные убытки, выплачивая неустойки за отмененные туры и экскурсии. Отмен туров нет, говорит Ромашкин, но бронирования снизились примерно на 10%. Правда, это может быть связано и с сезонным фактором, добавляет он.

На авиационные турмаршруты на Камчатке стали активно выходить "серые" перевозчики - частники, имеющие вертолеты. Раньше за ними было не более 20% полетов в самые пейзажные уголки полуострова.

Если взять всех частников, то у них больше бортов, чем у "Витязь-аэро", говорит Емелин. Они летают на новых импортных Eurocopter и Robinson, но у них нет лицензий на перевозки и сертификата эксплуатанта. "Они получают разовое разрешение на вылет и посадку в определенном месте. А на самом деле везут туристов. Мы будем сотрудничать с частниками", - отмечает представитель местной туриндустрии.

Камчатские власти собираются в кратчайшие сроки возобновить пассажирские маршруты авиакомпании "Витязь-Аэро". Выполнять коммерческие рейсы предприятию временно запретили после трагедии 12 августа, когда вертолет с туристами упал в Курильское озеро.

По словам заместителя председателя правительства края, курирующего транспортную отрасль Сергея Миронова, сейчас полностью перестраивается маршрутная сеть, уточняется регулярность полетов и затраты на них. "Камчатское авиационное предприятие готово увеличить количество рейсов, выполнять все регулярные маршруты и полностью заменить "Витязь-Аэро", - заявил Миронов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Минприроды выступило против создания туристических территорий в заповедниках

На недавнем совещании в правительстве края ассоциация камчатского туризма предложила привлечь к вертолетным перевозкам на Камчатке авиапредприятия других дальневосточных регионов - Сахалинской области, Хабаровского края, чтобы хоть так "закрыть" пик сезона - август-сентябрь. Но надежды на это мало. Как выяснилось, соседи по ДФО не горят желанием работать на Камчатке - маленький налет часов, сложные условия.

Малой авиации нужна поддержка. Для начала хорошо бы упростить выдачу разрешений частным пилотам, считают представители туриндустрии.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский Развитие туризма в России

Главное сегодня

Бежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ
Кабмин утвердил правила розыгрыша призов среди вакцинированных
В ОАК опровергли информацию, что Ил-114-300 не примет участие в "Армии-2021"
Евро впервые с конца июня подешевел до 86 рублей
За сутки в России подтверждено 20 914 случаев COVID-19 в 85 регионах
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей