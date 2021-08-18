Краевед поделился с "РГ" впечатлениями от поездки на север Вятки

Недавно из поездки по северным районам Вятки в Киров вернулась группа историко-краеведческого клуба "Мир" (руководитель Людмила Крылова).

"Мировцы" привезли очень много разнообразных предметов быта, в том числе одежду (сарафаны, рубахи с вышивками, платок на плечи, пояс с вышивками животных, домотканые лоскутки), прялки, люльку с росписью, сундук с северным орнаментом, икону, чайник с дореволюционным клеймом... Сейчас будущие экспонаты приводятся в порядок: тканые вещи надо выстирать и отутюжить, предметы - очистить от грязи и пыли, некоторые - отремонтировать. Затем все это богатство предстанет перед жителями Кирова и его гостями на очередной выставке "Мира".

- Не перестаю восхищаться северными домами, - делится впечатлениями от поездки в Лузский район Василий Таганов, один из участников экспедиции. - Они выглядят монументально среди нынешних построек и своей красотой погружают меня в состояние некой эйфории. Эта резьба, эти размеры, балкончики, уютные окошечки, думаешь: "Вот-вот кто-то выглянет из окна, посмотрит украдкой и выйдет узнать - что за гости этакие пожаловали?" Но нет, люди сюда уже не вернутся. Все покинуто и заброшено, заколочено и забито, а деревня заросла травой. Окна - безликие странники, через которые проходит лишь ветер и колышет белую кружевную занавеску... Когда проходишь по заросшим улицам и выходишь на пригорок, с которого открывается вид на бесконечное множество таких же домов, то будто слышишь какой-то отголосок прошлого. Порой кажется, что они живые и, смотря исподлобья, как-то сурово и грозно провожают тебя в путь.

Между тем

Как происходит процесс собирания старинных вещей? Просто: группа приходит в деревню и, видя заброшенные дома, туда и идет. Если возникают какие-либо сомнения, то руководитель экспедиции обращается в сельскую администрацию и решает все вопросы на месте.