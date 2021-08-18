Краевед поделился с "РГ" впечатлениями от поездки на север Вятки

Новости

Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 40 млн россиян 10:17
В Латвии готовятся к несанкционированным митингам антипрививочников 10:15
В Каменске-Уральском помогут многодетной семье погорельцев 10:11
Корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" вошел в Средиземное море 10:07
Новый боевой лазер представили в Турции 10:04
Названы высокооплачиваемые вакансии в российских регионах 09:56
Евро впервые с конца июня подешевел до 86 рублей 09:44
Через пять лет общественный транспорт в Москве станет электрическим на 90% 09:41
Карацев проиграл Чиличу в первом круге теннисного турнира в Цинциннати 09:10
Опознаны все погибшие при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке 09:06
Россияне рассказали, в каких странах предпочитают отдыхать 09:05
В Челябинске зафиксировано снижение концентрации сероводорода 09:03
Швейцарскую газету осудили за "сексистский" заголовок в адрес главы ВТО 09:02
Дым от природного пожара в Первоуральске окутал Екатеринбург 08:49
Роналду призвал прекратить слухи о его возможном переходе в "Реал" 08:47
В Минцифры оценили перспективы замены бумажного паспорта смарт-картой 08:37
Шойгу планирует пройти по хребту Черского и покорить гору Монгун-Тайга 08:00
Шойгу: Мужчина должен уметь зарезать и освежевать барана 08:00
Шойгу: Человечество семимильными шагами идет к собственной погибели 08:00
Шойгу рассказал, что фото с охоты с президентом развивают внутренний туризм 08:00
В Челябинске зафиксирован сильнейший выброс сероводорода 06:42
Вирусолог предупредил о неожиданном эффекте вакцинации от COVID-19 06:32
На Камчатке извлекли из воды тела всех погибших при крушении Ми-8 06:09
Аномальная жара в ряде регионов России продержится до конца недели 05:26
Ирландские археологи нашли в болоте 1600-летний деревянный языческий идол 05:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
18.08.2021 10:14
Рубрика: Общество

Краевед поделился с "РГ" впечатлениями от поездки на север Вятки

Текст: Ольга Демина
Российская газета - Неделя - Приволжье № 187(8538)
Недавно из поездки по северным районам Вятки в Киров вернулась группа историко-краеведческого клуба "Мир" (руководитель Людмила Крылова).
Северные избы поражают своей монументальностью. Фото: Василий Таганов Северные избы поражают своей монументальностью. Фото: Василий Таганов
Северные избы поражают своей монументальностью. Фото: Василий Таганов

"Мировцы" привезли очень много разнообразных предметов быта, в том числе одежду (сарафаны, рубахи с вышивками, платок на плечи, пояс с вышивками животных, домотканые лоскутки), прялки, люльку с росписью, сундук с северным орнаментом, икону, чайник с дореволюционным клеймом... Сейчас будущие экспонаты приводятся в порядок: тканые вещи надо выстирать и отутюжить, предметы - очистить от грязи и пыли, некоторые - отремонтировать. Затем все это богатство предстанет перед жителями Кирова и его гостями на очередной выставке "Мира".

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
В столице Приволжья прошел I Всероссийский фестиваль "Том Сойер Фест"

- Не перестаю восхищаться северными домами, - делится впечатлениями от поездки в Лузский район Василий Таганов, один из участников экспедиции. - Они выглядят монументально среди нынешних построек и своей красотой погружают меня в состояние некой эйфории. Эта резьба, эти размеры, балкончики, уютные окошечки, думаешь: "Вот-вот кто-то выглянет из окна, посмотрит украдкой и выйдет узнать - что за гости этакие пожаловали?" Но нет, люди сюда уже не вернутся. Все покинуто и заброшено, заколочено и забито, а деревня заросла травой. Окна - безликие странники, через которые проходит лишь ветер и колышет белую кружевную занавеску... Когда проходишь по заросшим улицам и выходишь на пригорок, с которого открывается вид на бесконечное множество таких же домов, то будто слышишь какой-то отголосок прошлого. Порой кажется, что они живые и, смотря исподлобья, как-то сурово и грозно провожают тебя в путь.

Между тем

Как происходит процесс собирания старинных вещей? Просто: группа приходит в деревню и, видя заброшенные дома, туда и идет. Если возникают какие-либо сомнения, то руководитель экспедиции обращается в сельскую администрацию и решает все вопросы на месте.

В регионах Общество История Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

Главное сегодня

Евро впервые с конца июня подешевел до 86 рублей
Эпидемиолог Горелов: При иммунизации 80% населения COVID-19 станет сезонным
Глава СПЧ оценил идею введения четырехдневной рабочей недели в России
В Челябинске зафиксирован сильнейший выброс сероводорода
Боррель: ЕС готов к диалогу с талибами, но не готов их признать
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности