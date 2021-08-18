Сбер по ряду направлений розничного бизнеса усилил свои позиции на Ставрополье

По итогам первого полугодия розничный кредитный портфель Ставропольского отделения СберБанка вырос на 22 % и превысил 145 миллиардов рублей.

Наибольшую динамику показало ипотечное кредитование. Ставропольское отделение банка направило на решение жилищных вопросов населения 15,2 миллиарда рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средний размер оформляемой ипотеки вырос на 27 % и составил 1,9 миллиона рублей. Потребительское кредитование также продемонстрировало значительный рост - банк выдал 23 миллиарда рублей, темп прироста - 49 %. Средний размер кредита остался прежним - на уровне 205 тысяч рублей.

Сбер нарастил на 13 % (до 210 миллионов рублей) объемы привлечения средств населения. По сравнению с прошлым годом резко выросла доля вкладов, оформляемых онлайн, - с 33 до 43 %. Население Ставрополья все чаще выбирает дистанционные каналы обслуживания. Около одного миллиона человек являются активными пользователями приложения "Сбербанк Онлайн". Сохраняется тенденция роста объема платежей в этом канале - по сравнению с прошлым полугодием он составил 7 %.

"Развитие цифровых сервисов позволяет не только улучшать качество предоставляемых услуг, но и своевременно поддерживать реализуемые государством меры поддержки населения. Сбер - выступает основным проводником таких программ, как "Господдержка 2020", "Господдержка для семей с детьми" и "Сельская ипотека". С начала года банк выдал по этим программам свыше 2 тысяч льготных кредитов на общую сумму 4,1 миллиарда рублей, что более чем в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о том, что наши клиенты все чаще выбирают цифровые сервисы для решения своих вопросов", - отметил Алексей Чванов, управляющий Ставропольским отделением СберБанка.

Пресс- релиз подготовлен пресс-службой ЮЗБ ПАО Сбербанк