Житель Дагестана похитил 8 млн рублей у детей-инвалидов

Сотрудники УФСБ по Волгоградской области совместно с региональной прокуратурой выявили факт мошенничества 29-летним жителем Дагестана в оформлении опеки над воспитанниками Петроввальского дома-интерната для умственно отсталых детей. Правоохранители пришли к выводу, что мужчину интересовало не воспитание сирот, а получение накопившихся на их счетах социальных пенсий и выплат.

Как сообщает СК по Волгоградской области, в Дагестан выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что злоумышленник оформил опеку над 8 детьми в Камышинском районе Волгоградской области и уехал на родину, обналичив со счетов несовершеннолетних 8 млн рублей. Затем он продолжал получать выплаты опекаемых, хотя даже не проживал с ними.

Мужчина задержан и заключен под стражу, решение об опеке отменено, а дети возвращены обратно в интернат. Директора учреждения освободили от должности, также уволен руководитель районного отдела органа опеки.