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18.08.2021 15:47
Рубрика: Общество

На выставке из фондов РГО в Петербурге показали "ноутбук" Крузенштерна

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Фото: rgo.ru Фото: rgo.ru
Фото: rgo.ru

В штаб-квартире Русского географического общества в Петербурге открылась выставка предметов и живописи из его фондов. Одним из самых ярких экспонатов стал отреставрированный секретер-шкатулка легендарного мореплавателя Ивана Крузенштерна.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Как сообщает РИА Новости, этот предмет был связан с офисной работой конца XVIII - начала XIX века. Заведующий музеем РГО Сергей Белых назвал секретер аналогом современного ноутбука.

Раритет представляет особую ценность еще и потому, что личных вещей адмирала Крузенштерна сохранилось очень мало.

Выставка отреставрированных предметов и живописи приурочена к 176-летию Русского географического общества. На ней можно увидеть картины художников XIX и XX веков, в том числе Константина Филиппова и Вениамина Семенова-Тян-Шанского.

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