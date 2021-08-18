На выставке из фондов РГО в Петербурге показали "ноутбук" Крузенштерна

В штаб-квартире Русского географического общества в Петербурге открылась выставка предметов и живописи из его фондов. Одним из самых ярких экспонатов стал отреставрированный секретер-шкатулка легендарного мореплавателя Ивана Крузенштерна.

Как сообщает РИА Новости, этот предмет был связан с офисной работой конца XVIII - начала XIX века. Заведующий музеем РГО Сергей Белых назвал секретер аналогом современного ноутбука.

Раритет представляет особую ценность еще и потому, что личных вещей адмирала Крузенштерна сохранилось очень мало.

Выставка отреставрированных предметов и живописи приурочена к 176-летию Русского географического общества. На ней можно увидеть картины художников XIX и XX веков, в том числе Константина Филиппова и Вениамина Семенова-Тян-Шанского.