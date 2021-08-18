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18.08.2021,  
10:04
Текст:  Светлана Цыганкова

Новый боевой лазер представили в Турции

Фото: Indomiliter / youtube.com Фото: Indomiliter / youtube.com
Фото: Indomiliter / youtube.com

Турецкая оборонная компания Meteksan Defense Industry Inc. объявила о разработке новой наземной лазерной системы под названием NAZAR. Это комплекс противоракетной обороны. Его впервые представили на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021.

Фото: Staff Sgt. Clayton / US Government / wikipedia.org
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Об этом пишет издание Defence Blog. Как заявляет компания-разработчик, наземная установка создана для защиты военных баз и других объектов от ракет противника. NAZAR может нейтрализовать ракеты с оптическими и инфракрасными головками самонаведения. Для этого использует методы направленного лазерного ослепления и функционального поражения.

NAZAR разработали по контракту с Управлением оборонной промышленности при администрации президента Турции. Работают над ним поэтапно. На первом этапе лазер предлагают использовать на мобильной платформе, легко транспортируя в нужные места в соответствии с эксплуатационными потребностями. Электроэнергия, необходимая для работы системы, вырабатывается собственным генератором, поэтому нет необходимости во внешнем источнике питания.

Вслед за наземной системой планируют создать и корабельную версию.

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