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18.08.2021 16:26
Рубрика: Власть

Министр физкультуры и спорта Кубани Алексей Чернов ушел в отставку

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края
Фото: Администрация Краснодарского края

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края 37-летний Алексей Чернов покинул свой пост. Об этом сегодня сообщили в администрации региона.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Соответствующее распоряжение подписал 17 августа глава региона Вениамин Кондратьев, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Как отмечается в документе, Алексей Чернов освобождается от должности и увольняется с государственной службы по собственной инициативе. Он перейдет на работу советника губернатора по вопросам развития физической культуры и спорта".

Также стало известно, что свои должности покинули и два заместителя Алексея Чернова - Игорь Стрельцов и Илья Зленко. Причина увольнений официально не сообщается, однако, по мнению экспертов, она может быть связана с результатами атлетов края на последних крупнейших международных соревнованиях.

На завершившейся летней Олимпиаде в Токио Кубань в составе сборной России на Играх представляла одну из самых больших среди всех регионов делегаций спортсменов. От края в соревнованиях участвовали 20 атлетов, выступавших в 12 видах спорта. Спортсмены вернулись домой с семью медалями - шестью серебряными и одной бронзовой. При этом на предыдущих Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в копилке кубанских атлетов было, к примеру, четыре медали высшей пробы.

Справка

Алексей Чернов родился в Сочи, окончил несколько высших учебных заведений, в том числе Санкт-Петербургский госуниверситет физической культуры и спорта имени П. Ф. Лейсгафта. Министерский пост он занимал с июля прошлого года. До этого работал на различных должностях: с 2016 по 2020 год служил в Департаменте социального развития Правительства РФ, отвечал за координацию подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, зимней универсиады 2019 года в Красноярске и этапа "Формулы-1" Гран-при России в Сочи.

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