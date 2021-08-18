В Астрахани шестеро преступников похитили бизнесмена

Трое уроженцев села Енотаевка Астраханской области и еще трое жителей поселка Цаган Аман Калмыкии предстанут перед судом за похищение предпринимателя и вымогательство у него крупной суммы денег.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе следственного управления СК РФ по области, все шестеро участников преступной группы задержаны, они содержатся под стражей. Дело будет рассматривать Енотаевский районный суд Астраханской области.

По информации следователей, преступление совершено в селе Енотаевка: обвиняемые, действуя по предварительному сговору, насильно погрузили в автомобиль 34-летнего местного бизнесмена и доставили в частный дом в поселке Цаган Аман.

Мужчину зверски избивали, требуя 420 тысяч рублей. А когда потерпевший предоставил свою банковскую карту, с которой преступники сняли деньги, то потребовали еще столько же.

Пленнику удалось выбраться с обещанием собрать деньги. В залог бандиты оставили себе автомобиль бизнесмена.

Освободившись, предприниматель пошел в полицию.