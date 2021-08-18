В Крыму выявили дефицит 339 лекарств

В Крыму в розничной сети зафиксирован дефицит лекарственных средств: не хватает 339 препаратов. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Перепроверил лично: по всем этим позициям установлен дефицит, - отметил Аксенов и добавил, что на сайте "Крым-Фармации" дана информация о количестве, наименованиях и конкретных сроках поставки лекарственных препаратов.

Аксенов подчеркнул, что со всеми поставщиками все обстоятельства "проговорены".

- Конечный срок, когда будет в наличии весь объем лекарственных препаратов, - первое октября, - заверил он. - К этому времени все препараты должны находиться на складе "Крым-Фармации". Допустима только ситуация, при которой лекарства нет в розничной сети, но оно есть на складе. В таком случае время доставки должно занять несколько часов.