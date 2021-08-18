Волгоградская область взяла курс на наращивание перерабатывающей отрасли АПК

Волгоградская область возьмет курс развитие перерабатывающей отрасли агропромышленного комплекса, что позволит расширить объемы и географию поставок сельхозпродукции, а также увечит долю товаров, отгружаемых железнодорожным и водным транспортом.

На сегодняшний день в Волгоградской области зерновые уже обмолочены на площади 1,6 миллионов гектаров, собрано 3,3 миллионов тонн. Еще предстоит убрать урожай поздних зерновых культур на более 200 тысячах гектаров, из которых 103 тысячи гектаров занято кукурузой.

"Убрав порядка 88 процентов посевных площадей, мы говорим, что задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны выполним - необходимо собрать четыре миллиона тонн зерна", - отметил на выездном заседании президиума Совета по вопросам развития сельских территорий и АПК Волгоградской области глава региона Андрей Бочаров.

Необходимо отметить, что с 2014 по 2020 годы мощности хранения урожая зерновых в регионе выросли на 15 процентов, как за счет модернизации существующих площадок, так и за счет строительства новых. Потенциал объектов составляет 6,5 миллионов тонн зерновых культур.

В АПК Волгоградской области реализуются 292 инвестпроектов по самым разным направлениям на общую сумму свыше 52 миллиардов рублей. Часть из них связана с переработкой зерновых культур. Это дает возможность региону закрепить за собой статус не только одного из ключевых поставщиков сырья на российский и внешний рынки, но и реализовать потенциал как производителя кормов, круп и каш, а также уникальных видов продукции на основе глубокой переработки зерна кукурузы.

"Волгоградская область вернулась в число регионов-лидеров России по развитию агропромышленного комплекса, закрепилась и удерживает уверенные позиции в сфере производства, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. И сегодня перед нами стоит новая, очень амбициозная задача: не только удерживать уверенные позиции, но и перейти на качественно новый уровень переработки производимой сельхозпродукции. Это сложная задача, которая сейчас становится приоритетной", - обозначил ключевое направление Андрей Бочаров.

Кстати

По итогам 2020 года объемы поставок зерновых за пределы Волгоградской области достигли четырех миллионов тонн - это почти вдвое выше среднемноголетних значений. Одним из определяющих факторов успеха стало развитие элеваторной и портовой инфраструктуры.