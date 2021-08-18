Росстат фиксирует рост задолженности по зарплате в России

Задолженность по заработной плате в России на 1 августа 2021 года составила 1 млрд 538 млн рублей. Об этом говорится в материалах Росстата.

В них отмечается, что по сравнению с уровнем на 1 июля долги по зарплате выросли на 26,6 млн рублей.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 38,3%; строительство - 23,0%; транспорт - 15,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 7,5%; добыча полезных ископаемых - 5,4%.

Недавний опрос ВЦИОМ показал, что около 86% россиян получают всю зарплату официально. Согласно данным, эта цифра выросла на 15 п.п. за 15 лет: в 2006 году о том, что они получают "белую" зарплату заявлял 71% опрошенных.