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18.08.2021 21:23
Рубрика: Экономика

Росстат фиксирует рост задолженности по зарплате в России

Текст: Юлия Акиньшина

Задолженность по заработной плате в России на 1 августа 2021 года составила 1 млрд 538 млн рублей. Об этом говорится в материалах Росстата.

В них отмечается, что по сравнению с уровнем на 1 июля долги по зарплате выросли на 26,6 млн рублей.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 38,3%; строительство - 23,0%; транспорт - 15,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 7,5%; добыча полезных ископаемых - 5,4%.

Недавний опрос ВЦИОМ показал, что около 86% россиян получают всю зарплату официально. Согласно данным, эта цифра выросла на 15 п.п. за 15 лет: в 2006 году о том, что они получают "белую" зарплату заявлял 71% опрошенных.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минэкономразвития Росстат

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