Секретную модификацию американского UH-60 заметили в аэропорту Кабула

Американский многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk находится на вооружении уже более 40 лет. Его эксплуатируют военные почти трех десятков стран. За это время создано большое количество различных модификаций, способных выполнять боевые, поисково-спасательные, санитарные, противолодочные и другие задачи.

Looks like this? I saw the pointy nose and tried to google it but couldn't find the variant. pic.twitter.com/HMU8DCcx5w — Texabroad (@Engineer_Nasim) August 16, 2021

Можно вооружить винтокрылую машину противотанковыми управляемыми ракетами AGM-114 Hellfire с дальностью действия до 8000 метров. Причем на один "шестидесятый" подвешивается до 16 таких ПТУР.

Для самообороны от воздушных нападений применяются зенитные ракетные комплексы FIM-92 Stinger. Для атак противника на земле есть возможность задействовать 70-мм неуправляемые реактивные снаряды Hydra 70. В качестве стрелкового оружия используются 7,62-мм пулеметы, в том числе многоствольные M134 Minigun.

Максимальная взлетная масса - более 11100 кг. Экипаж-3 человека. В десантном отделении помещаются 11 военнослужащих. Максимальная скорость - 296 км/ч., крейсерская - 282 км/ч. Практическая дальность - 584 км. Практический потолок - более 5800 метров.

Вертолет постоянно совершенствуется, последние версии оборудуются так называемыми "стеклянными кабинами" с электронными мониторами.

Существуют модификации, предназначенные для выполнения специальных операций, они имеют бортовые комплексы самообороны от вражеских ракет с тепловыми и радиолокационными головками наведения, спутниковое навигационное оборудование, тепловизионные камеры обнаружения.

Для выполнения наиболее засекреченных миссий созданы малозаметные варианты Black Hawk. Возможно, о них ничего не было бы известно, если бы одна из таких машин не потерпела крушение в мае 2011 года в Пакистане, в ходе операции по ликвидации Усамы Бен Ладена. По неофициальной информации, при создании данного UH-60 широко применялись технологии разведывательно-ударного RAH-66 Comanche.

На днях одна из подобных "стелс-вертушек" была замечена на территории кабульского аэропорта. По всей видимости, она доставила спецназовцев, обеспечивавших безопасную эвакуацию американских дипломатов.