Секретную модификацию американского UH-60 заметили в аэропорту Кабула

Looks like this? I saw the pointy nose and tried to google it but couldn't find the variant. pic.twitter.com/HMU8DCcx5w— Texabroad (@Engineer_Nasim) August 16, 2021
Можно вооружить винтокрылую машину противотанковыми управляемыми ракетами AGM-114 Hellfire с дальностью действия до 8000 метров. Причем на один "шестидесятый" подвешивается до 16 таких ПТУР.
Для самообороны от воздушных нападений применяются зенитные ракетные комплексы FIM-92 Stinger. Для атак противника на земле есть возможность задействовать 70-мм неуправляемые реактивные снаряды Hydra 70. В качестве стрелкового оружия используются 7,62-мм пулеметы, в том числе многоствольные M134 Minigun.
Максимальная взлетная масса - более 11100 кг. Экипаж-3 человека. В десантном отделении помещаются 11 военнослужащих. Максимальная скорость - 296 км/ч., крейсерская - 282 км/ч. Практическая дальность - 584 км. Практический потолок - более 5800 метров.
Вертолет постоянно совершенствуется, последние версии оборудуются так называемыми "стеклянными кабинами" с электронными мониторами.
Существуют модификации, предназначенные для выполнения специальных операций, они имеют бортовые комплексы самообороны от вражеских ракет с тепловыми и радиолокационными головками наведения, спутниковое навигационное оборудование, тепловизионные камеры обнаружения.
Для выполнения наиболее засекреченных миссий созданы малозаметные варианты Black Hawk. Возможно, о них ничего не было бы известно, если бы одна из таких машин не потерпела крушение в мае 2011 года в Пакистане, в ходе операции по ликвидации Усамы Бен Ладена. По неофициальной информации, при создании данного UH-60 широко применялись технологии разведывательно-ударного RAH-66 Comanche.
На днях одна из подобных "стелс-вертушек" была замечена на территории кабульского аэропорта. По всей видимости, она доставила спецназовцев, обеспечивавших безопасную эвакуацию американских дипломатов.