Швейцарскую газету осудили за "сексистский" заголовок в адрес главы ВТО

Швейцарский медиарегулятор признал сексистским и дискриминационным заголовок газеты Aargauer Zeitung. "Эта бабушка станет новым главой Всемирной торговой организации", - с таким заголовком в газете вышел материал о новом главе ВТО Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии. Совет по прессе Швейцарии посчитал, что использование слова "бабушка" унизительно.

"Превращение 66-летней женщины, экономиста, бывшего выпускника Гарварда, министра финансов и иностранных дел большой страны, а также заместителя генерального директора Всемирного банка в "бабушку" является дискриминационным", - говорится в заявлении медиарегулятора, опубликованном на местном портале Press.

Сама статья с таким заголовком была опубликована еще в феврале этого года. В материале речь идет об избрании Нгози Оконджо-Ивеала новым главой ВТО и том факте, что она станет первой женщиной в истории на данном посту. Но сам заголовок вызвал много вопросов у читателей и пользователей сети. Дело еще и в том, что статья была напечатана на немецком языке, и использованное слово "бабушка" (grossmutter - прим. "РГ") может восприниматься читателями совершенно по-разному, в том числе в негативном свете. Например, на русский язык его можно перевести и как "бабуля", "бабка", "старушка", что, мягко говоря, не очень сочетается ни с должностью, ни с кандидатом.

Интересно, что специалисты Совета по прессе изучали и другой аспект использования этого слова - расистский. Но в конечном итоге они заявили, что пока остается неясным, следует ли рассматривать использование слова "бабушка" в названии как дискриминационное в отношении цвета кожи нигерийки.

"С другой стороны, очевидно, что если бы речь шла о мужчине, бывшем министре финансов и иностранных дел страны с населением в 200 миллионов человек, то такой заголовок - "Дед становится генеральным директором ВТО" - был бы немыслим. По этой причине Совет считает титул дискриминационным по отношению к полу человека", - заключил медиарегулятор. Сама же газета исправила заголовок и принесла официальные извинения почти сразу после публикации.