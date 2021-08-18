Среди студентов летней школы русского языка - экс-глава МИД Австрии

Граждане 24 стран мира прошли онлайн-обучение в традиционной летней школе Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. Среди них русский язык осваивали очень необычные слушатели. Например, экс-министр иностранных дел Австрии фрау Карин Кнайсль, которая уже владеет девятью иностранными языками.

"Это всегда была моя мечта - говорить на этом красивом языке, - рассказывает высокопоставленная курсистка. - Особенно меня привлекает литература. Я начала читать русские романы 30 лет назад по-французски. На улице в Париже, где я жила, был магазин русской книги, и я покупала каждый месяц новую книгу. Читала много о литературе и истории России. Книга "Мастер и Маргарита" Булгакова мне понравилась очень. И музыка Чайковского, например "Щелкунчик", была дверью в классическую музыку. Но в то время, когда я была молодой, Советский Союз был как другой космос, в другой галактике. После перестройки этот мир стал ближе, и я начала читать много об истории и политике России. Наконец, я путешествовала туристом в Москву, город и люди привлекали меня. Я путешествовала в Ясную Поляну и сказала: "Здравствуйте, Лев Толстой!" И съела яблоко в саду".

По словам ректора Института Пушкина Маргариты Русецкой, летнюю школу русского языка институт проводит в 1977 года. "Летом 2021 года у нас учились школьники из Китая и Словакии, студенты из Бельгии, Болгарии, Словакии, Словении, Боснии и Герцеговины, Франции, учились победители нашей Международной олимпиады по русскому языку из Казахстана и Туркмении, - говорит она. - Но в целом благодаря формату дистанционного обучения состав наших учащихся изменился: теперь среди них гораздо больше взрослых работающих людей. Летние онлайн-уроки стали для них отличной возможностью сделать то, о чем они давно задумывались или мечтали: начать учить русский язык или совершенствоваться в нем. А некоторые слушатели, которые занимались в течение всего года, решили не прерывать летом учебу и продолжили заниматься. Рада, что среди таких мотивированных студентов оказалась и фрау Кнайсль".

К слову, Карин начала изучать русский язык с середины ноября 2020 года. Теперь же, после летней школы, она владеет "великим и могучим", по собственной оценке, на уровне русских детей 10 лет.

"Мы даем студентам возможность изучать русский язык круглый год, и радостно видеть, что они пользуются этой возможностью - берут отпуск, "жертвуют" каникулами, но находят время на то, чтобы улучшить свой уровень русского языка, пообщаться с носителями, узнать новое о русской культуре, обсудить актуальные проблемы на русском языке, - делится директор летней школы Галина Купцова. - Онлайн они занимаются 4 раза в неделю по 6 часов".

Слушатели летней школы о русском языке

"Одно самых лучших воспоминаний - свадьба русской подруги в Москве"

Мартина Каменска (Словакия):

- Я студентка третьего курса, изучаю теорию музыки в Академии исполнительских искусств в Братиславе. Решила изучать русский язык, чтобы расширить свой кругозор и познания о русской литературе и культуре, а затем использовать свои знания в своей дальнейшей научной работе или в публикациях в периодических культурных изданиях.

Кроме русской научной литературы, которая мне нужна для музыковедческой работы и исследования, обожаю "русскую классику" - стихи Пушкина, романы Толстого, Булгакова, Гоголя, литературу Серебряного века, стихи моей любимой поэтессы Анны Ахматовой, также Марины Цветаевой, но очень рада читаю и биографические книги о русских писателях и композиторах или книги о истории России. О музыке я скажу коротко, но от всей души: русская музыка - это не просто самый большой интерес в моей жизни. Это моя самая большая страсть и удовольствие.

Мари Коппен (Франция):

- Я изучала русский язык в лицее в Анси и в университете в Гренобле. Сейчас продолжаю заниматься два часа в неделю с преподавателем. Слушаю русскую музыку, смотрю русские передачи: Прямой Эфир, Дом Кино, Время. Была в России уже несколько раз, например, в Москве, во Владивостоке, в Нижнем Новгороде, в Енисейске и в Санкт-Петербурге.

Я работала 12 лет турагентом в Швейцарии. Потом училась в Красном Кресте в Лозанне и стала медицинской сестрой.

Русский язык я учу прежде всего для собственного удовольствия, но и для будущей работы. Я живу в Анси, там бывают русские туристы. Думаю, что я смогу использовать русский язык, например, если я буду работать в агентстве туристической информации. У меня был первый урок русского языка 20 лет назад, с тех пор это моё самое любимое занятие.

Одно из моих самых лучших воспоминаний - это свадьба русской подруги в Москве. Я участвовала в приезде будущего мужа. Он должен был "сдать экзамены", например, написать имя жены монетами, или выбрать бумагу, на которой написана буква, и найти очень быстро качество жены, которое началось бы с этой буквы.