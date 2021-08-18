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18.08.2021,  
12:15
Текст:  Антон Валагин

США засекретят F-35 от союзников

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Союзники США, использующие многофункциональный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, не получат доступ к полной информации о самолете.

Фото: Виталий Мельников/РИА Новости
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Речь о автоматической подсистеме, отвечающей за диагностику бортового оборудования, планирования обслуживания и ремонта, заказ запчастей. Первоначальная система называлась ALIS - она оказалась чрезмерно сложной, заставить ее нормально работать специалистам ВВС США не удалось. На 14 истребителях ALIS будет заменено на новую подсистему, ODIN - ее, как и весь самолет, разработали в Loсkheed Martin.

Новое оборудование намного компактней и в восемь раз легче прежнего, сообщили в Пентагоне. Работает оно вдвое быстрее. Достигнуто это благодаря использованию облачных технологий. Недостаток этого подхода - чрезмерная открытость данных.

Уже давно подозревается, что американские и британские F-35 обладают возможностями, которых нет у Lightning II, собранных для других стран. И предоставление другим странам доступа к данным о характеристиках и техническом обслуживании таким самолетов может оказаться чрезмерным даже для верных союзников США, пишет Breaking Defence.

Для защиты этой информации ODIN, возможно, будет усовершенствован.

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