Т-16 в подробностях: как выглядит отделение управления новейшей БРЭМ

Новейшая бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16 на унифицированной гусеничной платформе "Армата", как ожидается, будет представлена на Международном военно-техничесвом форуме "Армия-2021".

В ходе посещения 38-го научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники корреспондентам "РГ" показали ангар, в котором обслуживают и ремонтируют технику, проходящую испытания на полигоне.

Как раз в тот момент, когда мы подходили к зданию, распахнулись ворота полигона, и из них выплыл сухопутный корабль, поднимающий облака дорожной пыли - тяжелая БМП Т-15. Сразу после испытаний на полигоне на этой машине проводились работы, поэтому снять ее не удалось. Однако новейшей БМП будет посвящен один из наших следующих материалов с полигона НИИИ БТ.

Зато удалось подробно осмотреть самую, пожалуй, малоизвестную на сегодняшний день новинку на платформе "Армата" - бронированную ремонтно-эвакуационную машину Т-16. Она предназначена для эвакуации и ремонта танков и БМП, в том числе Т-14 и Т-15, в полевых условиях. От БРЭМ прошлых поколений в плане функциональности ее отличают наличие манипулятора, который может поднимать до полутора тонн, а также увеличенная высота и грузоподъемность крана.

В состав спецоборудования новейшей БРЭМ, помимо манипулятора и крана, входят основная тяговая лебедка, вспомогательная лебедка, грузовая платформа, сошник-бульдозер, механизированная сцепка, буксировочные средства, а также комплект запчастей и набор инструментов.

БРЭМ Т-16 способна не только эвакуировать поврежденную технику из-под огня противника, но и вытаскивать застрявшие или затонувшие объекты, выполнять землеройные работы, обеспечивать форсирование водных преград и т. д.

Испытатели рассказали, что новая БРЭМ гораздо комфортнее старых. Во-первых, внутри больше места. Это не только упрощает работу экипажа, но и позволяет, к примеру, эвакуировать получивших ранения членов экипажей подбитых машин внутри Т-16. Во-вторых, машина оборудована не просто кондиционером, а климат-контролем, который позволяет установить необходимую экипажу температуру. В-третьих, в БРЭМ предусмотрено место под устройства для кипячения воды и разогрева пищи, что в случае необходимости позволяет танкистам дольше оставаться внутри машины без выхода наружу. Эвакуацию поврежденной техники экипаж может также проводить без выхода из машины.

В беседе с представителем разработчика удалось выяснить, что машина уже успела отлично себя показать в ходе испытаний. Модульная конструкция техники на платформе "Армата" позволила значительно ускорить восстановление боеспособности машин в поле. Так, к примеру, в ходе испытаний Т-16 произвела замену двигателя танка. Для этого новую силовую установку закрепили на БРЭМ и направили ее к условно сломанному танку. На месте силами БРЭМ и ее экипажа старый двигатель отсоединили, извлекли из танка, а на его место поставили новый. После чего старый двигатель погрузили на БРЭМ и увезли. Вся эта операция заняла около часа, что само по себе уже является большим достижением по сравнению с техникой прошлых поколений.

Тем временем на полигоне НИИИ активно проходят испытания всех трех машин семейства "Армата" - танка Т-14, тяжелой БМП Т-15 и БРЭМ Т-16. Экипажи выполняют упражнения на танкодроме, преодолевают водные преграды, проводят дневные и ночные стрельбы.

Также на полигоне можно заметить и уже показанный ранее по ТВ Т-72Б3 с комплексом активной защиты. Радиолокационная станция этого комплекса обнаруживает угрозу, к примеру реактивную гранату или противотанковую ракету, и КАЗ в автоматическом режиме нейтрализует ее специальным поражающим элементом, исключая нанесение серьезных повреждений танку.