Убийцы питерского ресторатора осуждены на большие сроки

Расследование громкого преступления завершил СК по Ленинградской области. У троих фигурантов - Сергея Кима, Андрея Васильева, Вадима Обысова - тяжкая уголовная статья "Убийство по найму".

В СК рассказали, что Ким, Васильев, Обысов и еще один фигурант, чье уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с его розыском, согласились за деньги убить предпринимателя Михаила Долгополова. Им пообещали за это полмиллиона рублей.

Наемники купили пистолет марки "ТТ" и автомобиль "Форд Мондео" и 16 апреля 2019 года один из соучастников обманом вывез Долгополов на автомобиле в арендованный коттедж в деревне Вайя Гатчинского района Ленинградской области. Там уже ждали жертву двое сообщников. Долгополова убили выстрелом в голову. Тело погибшего вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу.

"Благодаря кропотливой работе следователей следственного управления СК по Ленинградской области и сотрудников уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области удалось установить психологический контакт с фигурантами дела, последние дали подробные показания об обстоятельствах дела, благодаря чему удалось обнаружить тело потерпевшего", - подчеркнули в ведомстве.

Имя заказчика в СК не называют. Лишь говорят, что во время обысков в доме, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области, принадлежащем заказчику преступления, были обнаружены и изъяты оружие, боеприпасы, деньги, а также документы, представляющие интерес для следствия.

Четвертому соучастнику, заказчику убийства, заочно предъявлено обвинение. Он находится в международном розыске.

Фигуранты уголовного дела заявили ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей. Но присяжные единогласно признали троих членов преступной группы виновными.

Кима суд отправил в колонию на 17 лет, Обысова на 18 лет, Васильева на - 15 лет. Все будут сидеть в колонии строгого режима.