Умер актер Рок Демер

В понедельник на 88-м году жизни умер Рок Демер, франкоканадский актер, сценарист и один из крупнейших продюсеров детского кино. Об этом сообщает CTV, причину кончины не указывая.

Демер родился в 1933-м в Квебеке. Изучал педагогику и аудиовизуальные технологии, далее подавшись в киноиндустрию.

Legendary Quebec film producer Rock Demers dies at 87 https://t.co/PpwwKNTnEb pic.twitter.com/fj3PnJPhh5 — Montreal Gazette (@mtlgazette) August 18, 2021

В 1963-м с продюсером и режиссером Ги Коте основал фонд Cinémathèque québécoise и вошел в руководство Монреальского международного кинофестиваля, возглавив в нем только что созданную секцию детского кино. В 1965-м создал компанию Faroun Films - с тем чтобы максимально плотно сосредоточиться на создании детских фильмов.

Как позже Рок расскажет в интервью, заняться детским кинематографом его подвигла однажды прочитанная статья - он ужаснулся приведенной в ней статистике по количеству самоубийств среди подростков 12-17 лет

Mes condoléances à tous les proches de Rock Demers.

Que de beaux souvenirs.

"La guerre, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal" fait maintenant partie des expressions québécoiseshttps://t.co/X8W1CmUPuD — François Legault (@francoislegault) August 17, 2021

Среди работ Демера - "Рождественский марсианин", "Операция "Арахисовое масло", "Лягушка и кит", "Прощай, Красная шапочка", "Лето с призраками", "Банда беспредельщиков", множество других.

Результат - многочисленные награды и регалии.