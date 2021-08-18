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Умер актер Рок Демер

Новости
    18.08.2021, 14:57
Текст:   Олег Усков

В понедельник на 88-м году жизни умер Рок Демер, франкоканадский актер, сценарист и один из крупнейших продюсеров детского кино. Об этом сообщает CTV, причину кончины не указывая.

Демер родился в 1933-м в Квебеке. Изучал педагогику и аудиовизуальные технологии, далее подавшись в киноиндустрию.

В 1963-м с продюсером и режиссером Ги Коте основал фонд Cinémathèque québécoise и вошел в руководство Монреальского международного кинофестиваля, возглавив в нем только что созданную секцию детского кино. В 1965-м создал компанию Faroun Films - с тем чтобы максимально плотно сосредоточиться на создании детских фильмов.

Как позже Рок расскажет в интервью, заняться детским кинематографом его подвигла однажды прочитанная статья - он ужаснулся приведенной в ней статистике по количеству самоубийств среди подростков 12-17 лет

Среди работ Демера - "Рождественский марсианин", "Операция "Арахисовое масло", "Лягушка и кит", "Прощай, Красная шапочка", "Лето с призраками", "Банда беспредельщиков", множество других.

Результат - многочисленные награды и регалии.

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