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18.08.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 20 914 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России выявлено 20 914 новых пациентов с коронавирусом в 85 регионах. У 8,1% нет клинических проявлений болезни. За все время в России зарегистрировали 6 663 473 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Санкт-Петербург 1636
  • 2 Москва 1590
  • 3 Московская область 1240
  • 4 Нижегородская область 521
  • 5 Свердловская область 516
  • 6 Ростовская область 485
  • 7 Пермский край 474
  • 8 Воронежская область 463
  • 9 Красноярский край 450
  • 10 Самарская область 446
  • 11 Иркутская область 398
  • 12 Омская область 387
  • 13 Челябинская область 386
  • 14 Республика Крым 372
  • 15 Оренбургская область 353
  • 16 Ставропольский край 346
  • 17 Волгоградская область 338
  • 18 Хабаровский край 316
  • 19 Астраханская область 292
  • 20 Ульяновская область 292
  • 21 Республика Башкортостан 290
  • 22 Алтайский край 271
  • 23 Тюменская область 267
  • 24 Архангельская область 259
  • 25 Республика Коми 257
  • 26 Краснодарский край 254
  • 27 Забайкальский край 249
  • 28 Саратовская область 249
  • 29 Приморский край 247
  • 30 Пензенская область 240
  • 31 Липецкая область 237
  • 32 Севастополь 230
  • 33 Ленинградская область 229
  • 34 Вологодская область 228
  • 35 Тверская область 219
  • 36 Удмуртская Республика 215
  • 37 Брянская область 201
  • 38 Мурманская область 197
  • 39 Ярославская область 196
  • 40 Республика Дагестан 195
  • 41 Курская область 193
  • 42 Владимирская область 191
  • 43 Новосибирская область 184
  • 44 Кемеровская область 180
  • 45 Калининградская область 174
  • 46 Чеченская Республика 173
  • 47 Республика Хакасия 165
  • 48 Республика Карелия 163
  • 49 Ханты-Мансийский автономный округ 162
  • 50 Республика Саха (Якутия) 143
  • 51 Белгородская область 141
  • 52 Амурская область 131
  • 53 Курганская область 131
  • 54 Тульская область 130
  • 55 Новгородская область 129
  • 56 Костромская область 126
  • 57 Смоленская область 126
  • 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 125
  • 59 Ивановская область 125
  • 60 Кировская область 122
  • 61 Калужская область 121
  • 62 Рязанская область 121
  • 63 Томская область 119
  • 64 Республика Бурятия 113
  • 65 Республика Тыва 112
  • 66 Псковская область 105
  • 67 Орловская область 102
  • 68 Республика Калмыкия 101
  • 69 Сахалинская область 96
  • 70 Тамбовская область 93
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 88
  • 72 Республика Чувашия 80
  • 73 Республика Ингушетия 74
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 70
  • 75 Республика Мордовия 70
  • 76 Республика Марий Эл 62
  • 77 Республика Адыгея 57
  • 78 Камчатский край 52
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 52
  • 80 Республика Алтай 46
  • 81 Республика Татарстан 45
  • 82 Еврейская автономная область 39
  • 83 Магаданская область 29
  • 84 Чукотский автономный округ 14
  • 85 Ненецкий автономный округ 8

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 663 473 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,1%
  • 2. Республика Татарстан 0,18%
  • 3. Республика Бурятия 0,21%
За последние сутки подтверждено 799 смертей
  • Москва 59
  • Санкт-Петербург 40
  • Краснодарский край 34
  • Пермский край 29
  • Свердловская область 29
  • Ростовская область 27
  • Нижегородская область 24
  • Иркутская область 24
  • Красноярский край 23
  • Алтайский край 22
  • Самарская область 21
  • Челябинская область 20
  • Саратовская область 19
  • Республика Дагестан 18
  • Ставропольский край 17
  • Ленинградская область 16
  • Волгоградская область 16
  • Республика Крым 15
  • Ульяновская область 15
  • Тюменская область 15
  • Удмуртская Республика 14
  • Пензенская область 14
  • Брянская область 12
  • Тверская область 12
  • Астраханская область 12
  • Республика Башкортостан 12
  • Новосибирская область 12
  • Республика Коми 11
  • Московская область 10
  • Омская область 10
  • Липецкая область 9
  • Тульская область 9
  • Мурманская область 9
  • Республика Чувашия 9
  • Вологодская область 8
  • Оренбургская область 8
  • Владимирская область 7
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Приморский край 7
  • Курская область 6
  • Рязанская область 6
  • Смоленская область 6
  • Ярославская область 6
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Калужская область 5
  • Севастополь 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 5
  • Чеченская Республика 5
  • Курганская область 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Кемеровская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Воронежская область 4
  • Новгородская область 4
  • Ивановская область 3
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Псковская область 3
  • Республика Мордовия 3
  • Республика Хакасия 3
  • Республика Бурятия 3
  • Сахалинская область 3
  • Белгородская область 2
  • Костромская область 2
  • Архангельская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Кировская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Республика Алтай 2
  • Забайкальский край 2
  • Магаданская область 2
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 172 909 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 713 человек
  • Москва 3029
  • Московская область 1861
  • Санкт-Петербург 1786
  • Республика Крым 908
  • Нижегородская область 498
  • Свердловская область 467
  • Красноярский край 460
  • Республика Башкортостан 448
  • Пермский край 428
  • Иркутская область 390
  • Ростовская область 379
  • Приморский край 336
  • Хабаровский край 328
  • Смоленская область 327
  • Волгоградская область 299
  • Челябинская область 297
  • Оренбургская область 294
  • Липецкая область 265
  • Чеченская Республика 264
  • Саратовская область 253
  • Вологодская область 218
  • Брянская область 217
  • Тверская область 217
  • Забайкальский край 216
  • Республика Дагестан 211
  • Белгородская область 209
  • Воронежская область 207
  • Омская область 201
  • Самарская область 200
  • Ханты-Мансийский автономный округ 194
  • Пензенская область 193
  • Кемеровская область 189
  • Удмуртская Республика 184
  • Ульяновская область 176
  • Псковская область 167
  • Республика Карелия 165
  • Алтайский край 161
  • Тюменская область 157
  • Калининградская область 154
  • Севастополь 154
  • Владимирская область 151
  • Архангельская область 144
  • Республика Хакасия 143
  • Ставропольский край 141
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 141
  • Тамбовская область 132
  • Астраханская область 132
  • Ярославская область 129
  • Республика Калмыкия 119
  • Ивановская область 118
  • Республика Коми 117
  • Новгородская область 108
  • Новосибирская область 104
  • Сахалинская область 101
  • Тульская область 99
  • Ленинградская область 96
  • Курская область 92
  • Костромская область 91
  • Рязанская область 85
  • Калужская область 81
  • Курганская область 77
  • Кировская область 76
  • Кабардино-Балкарская Республика 75
  • Мурманская область 74
  • Орловская область 73
  • Краснодарский край 71
  • Республика Чувашия 71
  • Республика Ингушетия 70
  • Республика Саха (Якутия) 70
  • Республика Тыва 66
  • Республика Мордовия 61
  • Республика Марий Эл 58
  • Республика Бурятия 56
  • Амурская область 56
  • Томская область 51
  • Республика Татарстан 48
  • Республика Алтай 43
  • Еврейская автономная область 36
  • Республика Северная Осетия - Алания 35
  • Республика Адыгея 34
  • Магаданская область 22
  • Карачаево-Черкесская Республика 18
  • Ненецкий автономный округ 16
  • Камчатский край 16
  • Чукотский автономный округ 9

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 939 037 человек.

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