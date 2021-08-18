За сутки в России подтверждено 20 914 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России выявлено 20 914 новых пациентов с коронавирусом в 85 регионах. У 8,1% нет клинических проявлений болезни. За все время в России зарегистрировали 6 663 473 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Распределение по субъектам такое 1 Санкт-Петербург 1636

2 Москва 1590

3 Московская область 1240

4 Нижегородская область 521

5 Свердловская область 516

6 Ростовская область 485

7 Пермский край 474

8 Воронежская область 463

9 Красноярский край 450

10 Самарская область 446

11 Иркутская область 398

12 Омская область 387

13 Челябинская область 386

14 Республика Крым 372

15 Оренбургская область 353

16 Ставропольский край 346

17 Волгоградская область 338

18 Хабаровский край 316

19 Астраханская область 292

20 Ульяновская область 292

21 Республика Башкортостан 290

22 Алтайский край 271

23 Тюменская область 267

24 Архангельская область 259

25 Республика Коми 257

26 Краснодарский край 254

27 Забайкальский край 249

28 Саратовская область 249

29 Приморский край 247

30 Пензенская область 240

31 Липецкая область 237

32 Севастополь 230

33 Ленинградская область 229

34 Вологодская область 228

35 Тверская область 219

36 Удмуртская Республика 215

37 Брянская область 201

38 Мурманская область 197

39 Ярославская область 196

40 Республика Дагестан 195

41 Курская область 193

42 Владимирская область 191

43 Новосибирская область 184

44 Кемеровская область 180

45 Калининградская область 174

46 Чеченская Республика 173

47 Республика Хакасия 165

48 Республика Карелия 163

49 Ханты-Мансийский автономный округ 162

50 Республика Саха (Якутия) 143

51 Белгородская область 141

52 Амурская область 131

53 Курганская область 131

54 Тульская область 130

55 Новгородская область 129

56 Костромская область 126

57 Смоленская область 126

58 Ямало-Ненецкий автономный округ 125

59 Ивановская область 125

60 Кировская область 122

61 Калужская область 121

62 Рязанская область 121

63 Томская область 119

64 Республика Бурятия 113

65 Республика Тыва 112

66 Псковская область 105

67 Орловская область 102

68 Республика Калмыкия 101

69 Сахалинская область 96

70 Тамбовская область 93

71 Кабардино-Балкарская Республика 88

72 Республика Чувашия 80

73 Республика Ингушетия 74

74 Республика Северная Осетия-Алания 70

75 Республика Мордовия 70

76 Республика Марий Эл 62

77 Республика Адыгея 57

78 Камчатский край 52

79 Карачаево-Черкесская Республика 52

80 Республика Алтай 46

81 Республика Татарстан 45

82 Еврейская автономная область 39

83 Магаданская область 29

84 Чукотский автономный округ 14

85 Ненецкий автономный округ 8 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 663 473 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,1%

2. Республика Татарстан 0,18%

3. Республика Бурятия 0,21% За последние сутки подтверждено 799 смертей Москва 59

Санкт-Петербург 40

Краснодарский край 34

Пермский край 29

Свердловская область 29

Ростовская область 27

Нижегородская область 24

Иркутская область 24

Красноярский край 23

Алтайский край 22

Самарская область 21

Челябинская область 20

Саратовская область 19

Республика Дагестан 18

Ставропольский край 17

Ленинградская область 16

Волгоградская область 16

Республика Крым 15

Ульяновская область 15

Тюменская область 15

Удмуртская Республика 14

Пензенская область 14

Брянская область 12

Тверская область 12

Астраханская область 12

Республика Башкортостан 12

Новосибирская область 12

Республика Коми 11

Московская область 10

Омская область 10

Липецкая область 9

Тульская область 9

Мурманская область 9

Республика Чувашия 9

Вологодская область 8

Оренбургская область 8

Владимирская область 7

Карачаево-Черкесская Республика 7

Приморский край 7

Курская область 6

Рязанская область 6

Смоленская область 6

Ярославская область 6

Республика Северная Осетия - Алания 6

Калужская область 5

Севастополь 5

Кабардино-Балкарская Республика 5

Чеченская Республика 5

Курганская область 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Кемеровская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Воронежская область 4

Новгородская область 4

Ивановская область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Псковская область 3

Республика Мордовия 3

Республика Хакасия 3

Республика Бурятия 3

Сахалинская область 3

Белгородская область 2

Костромская область 2

Архангельская область 2

Республика Адыгея 2

Кировская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Республика Алтай 2

Забайкальский край 2

Магаданская область 2

Ненецкий автономный округ 1

Республика Калмыкия 1

Республика Марий Эл 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 172 909 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 713 человек Москва 3029

Московская область 1861

Санкт-Петербург 1786

Республика Крым 908

Нижегородская область 498

Свердловская область 467

Красноярский край 460

Республика Башкортостан 448

Пермский край 428

Иркутская область 390

Ростовская область 379

Приморский край 336

Хабаровский край 328

Смоленская область 327

Волгоградская область 299

Челябинская область 297

Оренбургская область 294

Липецкая область 265

Чеченская Республика 264

Саратовская область 253

Вологодская область 218

Брянская область 217

Тверская область 217

Забайкальский край 216

Республика Дагестан 211

Белгородская область 209

Воронежская область 207

Омская область 201

Самарская область 200

Ханты-Мансийский автономный округ 194

Пензенская область 193

Кемеровская область 189

Удмуртская Республика 184

Ульяновская область 176

Псковская область 167

Республика Карелия 165

Алтайский край 161

Тюменская область 157

Калининградская область 154

Севастополь 154

Владимирская область 151

Архангельская область 144

Республика Хакасия 143

Ставропольский край 141

Ямало-Ненецкий автономный округ 141

Тамбовская область 132

Астраханская область 132

Ярославская область 129

Республика Калмыкия 119

Ивановская область 118

Республика Коми 117

Новгородская область 108

Новосибирская область 104

Сахалинская область 101

Тульская область 99

Ленинградская область 96

Курская область 92

Костромская область 91

Рязанская область 85

Калужская область 81

Курганская область 77

Кировская область 76

Кабардино-Балкарская Республика 75

Мурманская область 74

Орловская область 73

Краснодарский край 71

Республика Чувашия 71

Республика Ингушетия 70

Республика Саха (Якутия) 70

Республика Тыва 66

Республика Мордовия 61

Республика Марий Эл 58

Республика Бурятия 56

Амурская область 56

Томская область 51

Республика Татарстан 48

Республика Алтай 43

Еврейская автономная область 36

Республика Северная Осетия - Алания 35

Республика Адыгея 34

Магаданская область 22

Карачаево-Черкесская Республика 18

Ненецкий автономный округ 16

Камчатский край 16

Чукотский автономный округ 9 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 939 037 человек. Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 40 млн россиян