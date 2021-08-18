За сутки в России подтверждено 20 914 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России выявлено 20 914 новых пациентов с коронавирусом в 85 регионах. У 8,1% нет клинических проявлений болезни. За все время в России зарегистрировали 6 663 473 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое
- 1 Санкт-Петербург 1636
- 2 Москва 1590
- 3 Московская область 1240
- 4 Нижегородская область 521
- 5 Свердловская область 516
- 6 Ростовская область 485
- 7 Пермский край 474
- 8 Воронежская область 463
- 9 Красноярский край 450
- 10 Самарская область 446
- 11 Иркутская область 398
- 12 Омская область 387
- 13 Челябинская область 386
- 14 Республика Крым 372
- 15 Оренбургская область 353
- 16 Ставропольский край 346
- 17 Волгоградская область 338
- 18 Хабаровский край 316
- 19 Астраханская область 292
- 20 Ульяновская область 292
- 21 Республика Башкортостан 290
- 22 Алтайский край 271
- 23 Тюменская область 267
- 24 Архангельская область 259
- 25 Республика Коми 257
- 26 Краснодарский край 254
- 27 Забайкальский край 249
- 28 Саратовская область 249
- 29 Приморский край 247
- 30 Пензенская область 240
- 31 Липецкая область 237
- 32 Севастополь 230
- 33 Ленинградская область 229
- 34 Вологодская область 228
- 35 Тверская область 219
- 36 Удмуртская Республика 215
- 37 Брянская область 201
- 38 Мурманская область 197
- 39 Ярославская область 196
- 40 Республика Дагестан 195
- 41 Курская область 193
- 42 Владимирская область 191
- 43 Новосибирская область 184
- 44 Кемеровская область 180
- 45 Калининградская область 174
- 46 Чеченская Республика 173
- 47 Республика Хакасия 165
- 48 Республика Карелия 163
- 49 Ханты-Мансийский автономный округ 162
- 50 Республика Саха (Якутия) 143
- 51 Белгородская область 141
- 52 Амурская область 131
- 53 Курганская область 131
- 54 Тульская область 130
- 55 Новгородская область 129
- 56 Костромская область 126
- 57 Смоленская область 126
- 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 125
- 59 Ивановская область 125
- 60 Кировская область 122
- 61 Калужская область 121
- 62 Рязанская область 121
- 63 Томская область 119
- 64 Республика Бурятия 113
- 65 Республика Тыва 112
- 66 Псковская область 105
- 67 Орловская область 102
- 68 Республика Калмыкия 101
- 69 Сахалинская область 96
- 70 Тамбовская область 93
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 88
- 72 Республика Чувашия 80
- 73 Республика Ингушетия 74
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 70
- 75 Республика Мордовия 70
- 76 Республика Марий Эл 62
- 77 Республика Адыгея 57
- 78 Камчатский край 52
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 52
- 80 Республика Алтай 46
- 81 Республика Татарстан 45
- 82 Еврейская автономная область 39
- 83 Магаданская область 29
- 84 Чукотский автономный округ 14
- 85 Ненецкий автономный округ 8
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 663 473 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,1%
- 2. Республика Татарстан 0,18%
- 3. Республика Бурятия 0,21%
За последние сутки подтверждено 799 смертей
- Москва 59
- Санкт-Петербург 40
- Краснодарский край 34
- Пермский край 29
- Свердловская область 29
- Ростовская область 27
- Нижегородская область 24
- Иркутская область 24
- Красноярский край 23
- Алтайский край 22
- Самарская область 21
- Челябинская область 20
- Саратовская область 19
- Республика Дагестан 18
- Ставропольский край 17
- Ленинградская область 16
- Волгоградская область 16
- Республика Крым 15
- Ульяновская область 15
- Тюменская область 15
- Удмуртская Республика 14
- Пензенская область 14
- Брянская область 12
- Тверская область 12
- Астраханская область 12
- Республика Башкортостан 12
- Новосибирская область 12
- Республика Коми 11
- Московская область 10
- Омская область 10
- Липецкая область 9
- Тульская область 9
- Мурманская область 9
- Республика Чувашия 9
- Вологодская область 8
- Оренбургская область 8
- Владимирская область 7
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Приморский край 7
- Курская область 6
- Рязанская область 6
- Смоленская область 6
- Ярославская область 6
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Калужская область 5
- Севастополь 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Чеченская Республика 5
- Курганская область 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Кемеровская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Воронежская область 4
- Новгородская область 4
- Ивановская область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Псковская область 3
- Республика Мордовия 3
- Республика Хакасия 3
- Республика Бурятия 3
- Сахалинская область 3
- Белгородская область 2
- Костромская область 2
- Архангельская область 2
- Республика Адыгея 2
- Кировская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Забайкальский край 2
- Магаданская область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Марий Эл 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 172 909 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 713 человек
- Москва 3029
- Московская область 1861
- Санкт-Петербург 1786
- Республика Крым 908
- Нижегородская область 498
- Свердловская область 467
- Красноярский край 460
- Республика Башкортостан 448
- Пермский край 428
- Иркутская область 390
- Ростовская область 379
- Приморский край 336
- Хабаровский край 328
- Смоленская область 327
- Волгоградская область 299
- Челябинская область 297
- Оренбургская область 294
- Липецкая область 265
- Чеченская Республика 264
- Саратовская область 253
- Вологодская область 218
- Брянская область 217
- Тверская область 217
- Забайкальский край 216
- Республика Дагестан 211
- Белгородская область 209
- Воронежская область 207
- Омская область 201
- Самарская область 200
- Ханты-Мансийский автономный округ 194
- Пензенская область 193
- Кемеровская область 189
- Удмуртская Республика 184
- Ульяновская область 176
- Псковская область 167
- Республика Карелия 165
- Алтайский край 161
- Тюменская область 157
- Калининградская область 154
- Севастополь 154
- Владимирская область 151
- Архангельская область 144
- Республика Хакасия 143
- Ставропольский край 141
- Ямало-Ненецкий автономный округ 141
- Тамбовская область 132
- Астраханская область 132
- Ярославская область 129
- Республика Калмыкия 119
- Ивановская область 118
- Республика Коми 117
- Новгородская область 108
- Новосибирская область 104
- Сахалинская область 101
- Тульская область 99
- Ленинградская область 96
- Курская область 92
- Костромская область 91
- Рязанская область 85
- Калужская область 81
- Курганская область 77
- Кировская область 76
- Кабардино-Балкарская Республика 75
- Мурманская область 74
- Орловская область 73
- Краснодарский край 71
- Республика Чувашия 71
- Республика Ингушетия 70
- Республика Саха (Якутия) 70
- Республика Тыва 66
- Республика Мордовия 61
- Республика Марий Эл 58
- Республика Бурятия 56
- Амурская область 56
- Томская область 51
- Республика Татарстан 48
- Республика Алтай 43
- Еврейская автономная область 36
- Республика Северная Осетия - Алания 35
- Республика Адыгея 34
- Магаданская область 22
- Карачаево-Черкесская Республика 18
- Ненецкий автономный округ 16
- Камчатский край 16
- Чукотский автономный округ 9
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 939 037 человек.