Американец, угрожавший взрывом у Капитолия, сдался полиции

Напомним, что ранее стало известно, что мужчина на автомобиле припарковался вблизи библиотеки Конгресса США и заявил о том, что в его машине находится бомба. В руках он держал предмет, похожий на детонатор. Предъявлял ли он какие-либо требования - полиция не уточняет.

На данный момент личность задержанного установлена. Имя его не сообщается, но известно, что он из штата Северная Каролина и недавно потерял мать. Бывшая супруга, узнав его в новостях по телевизору, помогла полиции с идентификацией его личности и заявила, что мужчина имеет проблемы с психикой.

Сейчас его допрашивают в полиции и вскоре будет предъявлено обвинение.