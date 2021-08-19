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19.08.2021 22:18
Рубрика: В мире

Американец, угрожавший взрывом у Капитолия, сдался полиции

Мужчина, который угрожал взрывом возле здания Капитолия в Вашингтоне, сдался полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на издание NewYork Times. Он сдался без сопротивления и сейчас правоохранители выясняют, было ли у него на самом деле взрывное устройство. По предварительным данным местных СМИ, взрывчатки у него не было.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Напомним, что ранее стало известно, что мужчина на автомобиле припарковался вблизи библиотеки Конгресса США и заявил о том, что в его машине находится бомба. В руках он держал предмет, похожий на детонатор. Предъявлял ли он какие-либо требования - полиция не уточняет.

Фото: Eric BARADAT / AFP
Полиция Капитолия сообщила об угрозе взрыва у библиотеки конгресса США

На данный момент личность задержанного установлена. Имя его не сообщается, но известно, что он из штата Северная Каролина и недавно потерял мать. Бывшая супруга, узнав его в новостях по телевизору, помогла полиции с идентификацией его личности и заявила, что мужчина имеет проблемы с психикой.

Сейчас его допрашивают в полиции и вскоре будет предъявлено обвинение.

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