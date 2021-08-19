Лавров предложил возобновить работу московского формата по Афганистану

Россия приветствует заявления движения "Талибан" (запрещено в РФ) о готовности вступить в диалог с другими политическими силами Афганистана, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, уже анонсированы встречи с участием председателя Высшего совета национального примирения Абдуллы Абдуллы, бывшего президента Афганистана Хамида Карзая и председателя Партии исламского возрождения Гульбеддина Хекматиара. "Мы будем всячески такие процессы поощрять и добиваться, чтобы эти намерения воплощались в конкретные дела", - отметил Лавров.

В этой связи Россия считает московский формат консультаций по урегулированию в Афганистане наиболее эффективной площадкой по сопровождению межафганских переговоров и готова возобновить его работу.

"Мы пока никаких официальных предложений не делаем, но эффективность этой группы сопровождения афганских переговоров признавалась всегда всеми, и мы будем готовы в случае, если это будет сочтено целесообразным, возобновить работу этого формата", - заключил глава МИД РФ.