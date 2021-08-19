Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми

Новости

Число погибших при землетрясении в Гаити превысило 2 тысячи 04:30
Найдены тела двух погибших на Ключевском вулкане туристов 03:44
Горелов: Полное прекращение циркуляции коронавируса вряд ли возможно 03:41
Росгидромет предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье к выходным 03:21
Пушков рассказал о возможном военном реванше США после Афганистана 02:27
Орбиту МКС увеличат в четверг на 1,2 км перед прибытием "Союза МС-19" 01:55
Байден: Войска США могут остаться в Афганистане и после 31 августа 01:32
Патрушев: США создали в Афганистане глобальную нарколабораторию 00:49
Байден: С вывозом афганцев есть проблемы 00:45
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан 00:40
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2" 00:35
Патрушев: Украину ждет сценарий Афганистана 00:22
Легкоатлетка Сидорова пропустит этап Бриллиантовой лиги из-за проблем с визой 00:17
США отказались считать президента Афганистана "политической фигурой" 18.08.2021
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29 18.08.2021
МВФ объявил о приостановке помощи Афганистану 18.08.2021
В Литве произошло массовое отравление алкоголем, 16 человек погибли 18.08.2021
АТОР: Россияне массово собрались в Абхазию 18.08.2021
До 2 138 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 18.08.2021
В Подмосковье начнут строить еще 30 школ 18.08.2021
"Аэрофлот" вернет стоимость билетов отмененных в Бангкок рейсов 18.08.2021
Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам 18.08.2021
Движение "Голос" внесено Минюстом в список иноагентов 18.08.2021
Убийцы питерского ресторатора осуждены на большие сроки 18.08.2021
В Москве за несколько часов выпало 20 мм осадков 18.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 03:20
Рубрика: Общество

Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
Мужчина вправе заниматься воспитанием собственного внебрачного ребенка, даже если мать возражает против их встреч. Такова позиция Европейского суда по правам человека, о которой Верховный суд России напомнил всем судьям страны в специальном обзоре судебной практики.
Если мужчина желает общаться с внебрачным ребенком, приставы должны исполнить это желание. Фото: iStock Если мужчина желает общаться с внебрачным ребенком, приставы должны исполнить это желание. Фото: iStock
Если мужчина желает общаться с внебрачным ребенком, приставы должны исполнить это желание. Фото: iStock

До Страсбурга дошел гражданин В., который хочет участвовать в жизни родной дочери, родившейся в гражданском браке.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
У школьников есть шанс успеть на последние смены в детские лагеря

"Заявитель и мать ребенка А.Д. прекратили совместное проживание через несколько месяцев после рождения их дочери в июле 2010 года, - говорится в обзоре. - Они поддерживали связь как до, так и после рождения ребенка и договорились между собой об общении заявителя с ребенком. Однако начиная с января 2011 года А.Д. начала препятствовать общению заявителя с дочерью".

Более того, женщина записала в качестве папы другого мужчину - того, с кем она жила в тот момент. Так что биологическому родителю пришлось восстанавливать отцовство через суд. В таких вопросах важнее, чья кровь течет в жилах ребенка, а не у кого штамп в паспорте.

"24 января 2014 года районный суд признал отцовство заявителя и определил его право на общение с дочерью. Поскольку А.Д. отказалась соблюдать порядок общения, 5 декабря 2014 года заявитель обратился в службу судебных приставов", - подчеркнул ЕСПЧ.

Приставы смогли организовать первую встречу отца с дочерью лишь через два с лишним года после того, как он к ним обратился. Увы, дальше опять дело пошло не на лад.

"Несмотря на тот факт, что общая обстановка во время встречи была достаточно напряженной, заявителю не было оказано никакой помощи в ходе последующих встреч 12 февраля и 4 марта 2017 года, которые так и не состоялись, поскольку в первом случае А.Д. воспротивилась встрече, а во втором случае ее с ребенком не было дома в назначенное время", - сказано в обзоре.

Европейский суд посчитал: приставы не приняли разумные меры для того, чтобы способствовать воссоединению заявителя и ребенка. Между тем, как подчеркивает Страсбургский суд, понятие "семья", согласно международным нормам, не ограничивается только брачными отношениями и может включать также иные фактические "семейные" связи, когда стороны проживают совместно, не зарегистрировав брак. Ребенок, рожденный в таких отношениях, в силу самого закона является частью семьи с момента и в силу самого факта своего рождения.

"В частности, если это обусловлено обстоятельствами, то понятие "семейная жизнь" должно включать потенциальные отношения, которые могут сложиться между внебрачным ребенком и биологическим отцом", - полагает ЕСПЧ. Именно на эти правовые позиции и должны ориентироваться российский суды. Если мужчина желает общаться с внебрачным ребенком, приставы должны исполнить это желание.

"Россия признает международные конвенции, к которым присоединилась. Это выражается в постоянной работе по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. ЕСПЧ не вправе пересматривать решения российских судов. Но при этом Страсбургский суд следит за соблюдением государством фундаментальных принципов конвенции о защите прав человека. За исключением редких ситуаций, когда толкования ЕСПЧ противоречат Конституции России, правовые позиции Европейского суда являются ориентиром для российских судов", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Общество Семья и дети Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

Главное сегодня

Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан
Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам
Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" россиянам въезжать в королевство
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности