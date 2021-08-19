Началось серийное производство боевого модуля "Охотник"

Универсальный боевой модуль "Охотник" успешно прошел квалификационные испытания. Его запустили в серийное производство.

Разработкой "Охотника" занимается НПО "Электромашина" концерна "Уралвагонзавод", сообщает пресс-служба Ростеха. Пять универсальных боевых модулей отгрузили на "Ремдизель", где их установили на бронеавтомобили "Тайфун-К". И эти автомобили с "Охотниками" в 2020 году участвовали в параде на Красной площади.

В 2021-м для этих же бронемашин поставили универсальные боевые модули с усовершенствованием. Они оснащены новым пулеметом российского производства, который создавался специально для роботизированных комплексов. По словам заместителя гендиректора по спецтехнике "Электромашины" Ивана Королькова, благодаря модернизации эффективность попадания по цели увеличилась на 20-30 процентов. Писала об этом и "РГ".

В текущем году серийный "Охотник" поставят на опытную машину разработки УКБТМ и другую российскую технику. Как отмечают в компании, универсальность модуля позволяет использовать его в разных родах войск.

Боевой модуль "Охотник" представят на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".