Постановление правительства Новосибирской области от 17 августа 2021 года № 327-п "О прожиточном минимуме в Новосибирской области на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Новосибирской области постановляет:

Установить по представлению министерства труда и социального развития Новосибирской области величину прожиточного минимума в Новосибирской области на 2022 год на душу населения 12775,0 рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения -13925,0 рубля, пенсионеров - 10987,0 рубля, детей - 13238,0 рубля.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







