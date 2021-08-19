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1 августа 2021 г. 00:10
"Родина"
Текст: Юлия Андрейкина (главный специалист Российского государственного архива кинофотодокументов)
Родина - № 8(821)

Броня, Москва и москвичи

О том, что происходило 30 лет назад на столичных улицах и площадях, напоминают архивные фотографии
19 августа 1991 года самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) предпринял попытку отстранить М.С. Горбачева с поста Президента СССР и сменить курс развития государства. На несколько часов страна впала в оцепенение. Но это длилось недолго.

19 августа

В 12.00 напротив Моссовета возник митинг. Основные лозунги демонстрантов: "долой хунту", "долой фашизм". Со стороны площади Маяковского уже двигались БТРы, чтобы блокировать здание, но собравшаяся толпа не дала им проехать. Завязалось общение военных с прохожими и демонстрантами. Последние организовали охрану здания и начали строить баррикады.

В 15.30 началось строительство баррикад вокруг Белого дома - Дома Советов РСФСР на Краснопресненской набережной. Первоначально разбирали камни и кирпичи из мостовой для отражения, по слухам, намеченного на 16.00 штурма.

После 17 часов для строительства баррикад стали использовать мусорные баки, ограду расположенного рядом детского парка и самого Дома Советов, бетонные блоки, скамейки, спиленные деревья, арматуру, трубы.

Вокруг комплекса Дома Советов выстроилась цепочка из нескольких тысяч москвичей, пришедших на защиту Президента и Верховного Совета Российской Федерации.

В 23.00 через баррикады к Белому дому пропустили танковую роту Таманской гвардейской дивизии. Прибытие танков под командованием майора С. Евдокимова было встречено ликованием. Экипажи машин заявили о верности российскому правительству. На танках развевались трехцветные флаги.

Историк Рудольф Пихоя так описывал ночь с 19 на 20 августа: "Вокруг Белого дома стояли не очень густые толпы людей, горели костры, продолжали расти баррикады и заграждения. У Белого дома расположились шесть танков майора Евдокимова, проведенных депутатами через оцепление добровольных защитников, вдали стояли около трех десятков боевых машин десанта, которые то ли защищали Белый дом, то ли служили армейским оцеплением Белого дома. Люки боевых машин были открыты, солдаты разговаривали с людьми, защищавшими Белый дом, пили чай из термосов, слушали разговоры о гекачепистах. ...Первая ночь в Белом доме - ночь с 19-го на 20-е - прошла сравнительно спокойно".

20 августа

К 9 часам утра защитники Белого дома в основном закончили строительство баррикад по периметру здания. Рядом с легкими противопехотными баррикадами появились бетонные заграждения и противотанковые ежи. Подъезды к Белому дому перегородили грузовики с песком.

К вечеру десятки тысяч человек образовали живое кольцо вокруг здания Белого дома, чтобы помешать возможному и ожидаемому штурму.

21 августа

Около 01.00 колонна бронетехники, шедшая со стороны Нового Арбата (15 БТРов и около 30 танков), была остановлена народными депутатами.

К сожалению, визуальный образ августа 1991 года страдает существенной неполнотой. В РГАКФД отсутствуют фотографии, запечатлевшие митинги и демонстрации против антиконституционного переворота, которые прошли в Ленинграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Свердловске, Новосибирске, Калининграде, Барнауле, Тюмени, Архангельске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Рязани, Калуге, Иркутске, Воронеже, Владивостоке, Петрозаводске, Грозном. Обретение таких фотографий стало бы существенным приращением нового знания о событиях тридцатилетней давности.

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