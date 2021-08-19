От COVID умер актер из "Убить Билла" Тарантино Сонни Тиба

Легендарнейший японский актер, певец, продюсер, режиссер и мастер ряда единоборств Сонни Тиба умер 19 августа в госпитале в Кисарадзу на 83-м году жизни.

Причиной смерти артиста стала пневмония, развившаяся на фоне заражения артиста коронавирусом.

Об этом передает Yahoo! Japan. уточнив, что Сонни заболел COVID в конце июля и был госпитализирован 8 августа.

Синъити "Сонни" Тиба (настоящее имя Садахо Маэда) родился в 1939 году в городе Фукуока в семье военного летчика. Обучился в Университете физической культуры, где начал серьезно заниматься каратэ (черный пояс). В 59-м дебютировал на экранах.

На счету - более двух сотен фильмов и сериалов - великое, в том числе, множество картин про бравых самураев и ниндзя, частично хорошо известных российскому зрителю по эпохе VHS.

Так же Тиба снялся в сиквеле "Королевской битвы", сыграл Хаттори Ханзо в "Убить Билла" и появился в ленте "Тройной форсаж: Токийский дрифт".