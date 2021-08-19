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От COVID умерла ведущая иранская кинопродюсер Ферештех Таерпур

Новости
    19.08.2021, 13:58
Текст:   Олег Усков

Иранская кинопродюсер, сценарист и автор детских книг Ферештех Таерпур умерла утром 17 августа в возрасте 68 лет в Тегеране.

Смерть ветерана национального кинематографа подтвердили коллеги Таерпур.

Причиной названа ишемическая болезнь сердца, обострившаяся на фоне заражения коронавирусом.

Уточнено: г-жа Таерпур была госпитализирована месяц назад с жалобами на проблемы с сердцем и легкими, через некоторое время выписалась и была повторно госпитализирована два дня назад.

При этом отмечено, что покойная неоднократно требовала от своих актеров пройти обязательную вакцинацию.

Таерпур родилась в 1953 году в Тегеране. Кинокарьеру начала в 80-е: "Рыба", "Молчание", "Хлеб и поэзия", "Пока все спали", "Персеполис".

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