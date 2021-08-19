От COVID умерла ведущая иранская кинопродюсер Ферештех Таерпур

Иранская кинопродюсер, сценарист и автор детских книг Ферештех Таерпур умерла утром 17 августа в возрасте 68 лет в Тегеране.

Смерть ветерана национального кинематографа подтвердили коллеги Таерпур.

Причиной названа ишемическая болезнь сердца, обострившаяся на фоне заражения коронавирусом.

فرشته طائرپور

تهیه‌کننده، مجری طرح و‌ فیلم‌نامه‌نویس

بهمن ۱۳۳۱ - مرداد ۱۴۰۰ pic.twitter.com/jB6YkwmIom — Shahrzad Beheshtian (@SheTweeting) August 17, 2021

Уточнено: г-жа Таерпур была госпитализирована месяц назад с жалобами на проблемы с сердцем и легкими, через некоторое время выписалась и была повторно госпитализирована два дня назад.

خانم #فرشته_طائرپور را اولین بار در نشستی در دانشگاه دیدم. بعد از آن گفتگوهایش را دنبال میکردم و هر بار بیشتر مجذوب زنی قوی میشدم که قابلیت هایش را مصروف پیگیری مطالبات فمینیستی (تثبیت دوم بودن زنان) نمی‌کند و در معرکه های اصلی سیاست گذاریِ سینما، زنی در کنارِ مردان است.

روحش شاد pic.twitter.com/3VAmFrL5Bb — Amir Ragheb (@AmirRagheb1) August 17, 2021

При этом отмечено, что покойная неоднократно требовала от своих актеров пройти обязательную вакцинацию.

Таерпур родилась в 1953 году в Тегеране. Кинокарьеру начала в 80-е: "Рыба", "Молчание", "Хлеб и поэзия", "Пока все спали", "Персеполис".