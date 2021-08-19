Проиграли АК-47: почему бомбардировщики ВВС США не спасли Афганистан

Автор Джефф Грум обращает внимание на то, что пока морская пехота и ВВС США организовывали второе "бегство из Сайгона", Пентагон завершил, похоже, последнюю крупномасштабную бомбардировочную кампанию с участием B-52 Stratofortress. По иронии судьбы, именно B-52, почти семидесятилетний самолет, был одним из первых. появившихся в Афганистане после 11 сентября.

Эксперт уверен, что время этих бомбардировщиков прошло, и последняя война - яркое тому подтверждение. Технологии сделали их избыточными и неактуальными, и только инертная фискальная политика военного ведомства способствует развитию бомбардировщиков в нынешних масштабах. Помимо B-52, в "черный" список, по мнению Грума, входят B-2 Spirit, B-1 Lancer и новейший B-21 Raider.

Обозреватель провел краткий экскурс в историю, напомнив, что со времен Второй мировой и до окончания Вьетнамской войны бомбардировщики ВВС США использовали так называемые "тупые бомбы". Отсутствие системы точного наведения компенсировалась количеством сброшенных боеприпасов.

Примерно тогда же были разработаны бомбы с лазерным наведением. Их использование в войне в Персидском заливе было ошеломительно успешным. Только 9 процентов сброшенных боеприпасов являлись высокоточными (7400 из 84200 тонн), но именно они были ответственны за 75 процентов ущерба, нанесенного стратегическим целям.

Вслед за бомбами с лазерным наведением появились высокоточные бомбы, или совместные боеприпасы прямой атаки (JDAM), сопряженные с глобальной системой позиционирования (GPS).

Бомбардировщики, использующие десятки единиц высокоточного оружия, действительно впечатляют. И все же по эффективности они несопоставимы с эскадрильей тактических самолетов, вооруженных тем же оружием. Дело в том, что независимо от того, с какого самолета падает "умная" бомба, для высокоточного оружия действует один и тот же принцип: одна цель - одна бомба, поясняет автор.

Как показала война в Афганистане, "умные" боеприпасы трудно использовать в конфликтах низкой интенсивности, когда врага почти не отличить от мирного населения. Есть данные, что в течение пяти месяцев девять из десяти человек, убитых ракетами Hellfire с беспилотников, не были запланированными целями. А бомбы умны лишь настолько, насколько верны координаты, по которым они атакуют. Ввод GPS-данных дружественных позиций в качестве целей приводит к предсказуемому братоубийству.

В этом контексте Джефф Грум делает вывод, что современные "бомбардировщики" - это мулы с высокоточным оружием стратегического уровня.

"Технологические чудеса, представленные в Персидском заливе, включая высокоточное оружие, которое должно было свести войну к простому нажатию кнопок, потерпели убедительное поражение от сандалий, превосходящей воли и автоматов АК-47, - заключает эксперт. - По мере того, как Америка пересматривает свои вооруженные силы после этого поражения, было бы разумно значительно сократить бомбардировщики до масштабов, соответствующих сегодняшним технологическим и стратегическим реалиям".