11 калужских школьников получили свои первые паспорта

Главный документ каждого гражданина России ребятам вручили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова. Торжественная церемония прошла в калужском Краеведческом музее.

Юрий Моисеев поздравил ребят со знаменательным событием, пожелал им успехов и благополучия и выразил уверенность, что все они станут достойными гражданами нашей страны и патриотами родного города.

"Стало доброй традицией вручать паспорта юным калужанам накануне государственных праздников. Хотелось бы, чтобы этот день запомнился им на всю жизнь, - отметил Юрий Моисеев. - В воскресенье мы будем отмечать День Российского флага, а буквально через неделю исполнится 650 лет нашему замечательному городу. Лучшего места для торжественной церемонии, чем Краеведческий музей невозможно было найти. Ребята познакомятся с прошлым Калуги, узнают героические и трагические страницы ее истории, и, надеюсь, еще больше полюбят свою малую Родину".

Для молодых граждан России спели воспитанники и педагоги центра "Созвездие", а работники Краеведческого музея провели увлекательную экскурсию.