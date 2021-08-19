11 калужских школьников получили свои первые паспорта

Юрий Моисеев поздравил ребят со знаменательным событием, пожелал им успехов и благополучия и выразил уверенность, что все они станут достойными гражданами нашей страны и патриотами родного города.
"Стало доброй традицией вручать паспорта юным калужанам накануне государственных праздников. Хотелось бы, чтобы этот день запомнился им на всю жизнь, - отметил Юрий Моисеев. - В воскресенье мы будем отмечать День Российского флага, а буквально через неделю исполнится 650 лет нашему замечательному городу. Лучшего места для торжественной церемонии, чем Краеведческий музей невозможно было найти. Ребята познакомятся с прошлым Калуги, узнают героические и трагические страницы ее истории, и, надеюсь, еще больше полюбят свою малую Родину".
Для молодых граждан России спели воспитанники и педагоги центра "Созвездие", а работники Краеведческого музея провели увлекательную экскурсию.