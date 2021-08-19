Дмитрий Саблин отметил важное значение социального волонтерства для развития страны

В Москве прошло заседание Круглого стола на тему "Волонтерство как ключевая форма гражданского участия в обеспечении социальной защиты". Его инициатором стал депутат Государственной Думы ФС РФ, первый зампредседателя Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" Дмитрий Саблин.

Основными темами встречи общественников, парламентариев, волонтеров, представителей органов исполнительной власти стали анализ и выработка предложений по развитию социального волонтерства, возможности расширения государственной поддержки добровольческой активности в сфере социальной работы, формирование повестки законопроектной деятельности, направленной на совершенствование нормативно-правовой базы социального волонтерства.

Говоря о значении социального волонтерства, Дмитрий Саблин отметил, что "многие государственные функции будут перекладываться на социально ориентированные некоммерческие организации. Мы видели, насколько была активной наши добровольцы в условиях начала пандемии, когда еще не был понятен масштаб проблемы, но уже многим понадобилась помощь и поддержка". В своем выступлении парламентарий представил практические меры, направленные на расширение государственной поддержки волонтерских проектов и инициатив, а также подчеркнул, что именно в этой сфере чрезвычайно важно выстраивать взаимодействие государственных и общественных институтов.

В ходе заседании круглого стола была озвучена информация о проектах "Волонтерской Роты "БОЕВОГО БРАТСТВА"" и о международном добровольчестве в рамках деятельности ветеранской организации. О работе "Российских Студенческих Отрядов" рассказала руководитель штаба московского городского отделения организации Юлия Дрожжина. Она отметила, что главное для волонтера - это видеть счастливые глаза человека, которому он оказывает помощь.

О работе волонтеров-зоозащитников рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов. С презентацией по развитию добровольческого потенциала столицы, задействованного для решения проблемы борщевика и других экологических проблем мегаполиса, выступил городской депутат Валерий Головченко.