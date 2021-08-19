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19.08.2021 16:19
Рубрика: Власть

Дмитрий Саблин отметил важное значение социального волонтерства для развития страны

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Ольга Крылова Фото: Ольга Крылова
Фото: Ольга Крылова

В Москве прошло заседание Круглого стола на тему "Волонтерство как ключевая форма гражданского участия в обеспечении социальной защиты". Его инициатором стал депутат Государственной Думы ФС РФ, первый зампредседателя Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" Дмитрий Саблин.

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Основными темами встречи общественников, парламентариев, волонтеров, представителей органов исполнительной власти стали анализ и выработка предложений по развитию социального волонтерства, возможности расширения государственной поддержки добровольческой активности в сфере социальной работы, формирование повестки законопроектной деятельности, направленной на совершенствование нормативно-правовой базы социального волонтерства.

Говоря о значении социального волонтерства, Дмитрий Саблин отметил, что "многие государственные функции будут перекладываться на социально ориентированные некоммерческие организации. Мы видели, насколько была активной наши добровольцы в условиях начала пандемии, когда еще не был понятен масштаб проблемы, но уже многим понадобилась помощь и поддержка". В своем выступлении парламентарий представил практические меры, направленные на расширение государственной поддержки волонтерских проектов и инициатив, а также подчеркнул, что именно в этой сфере чрезвычайно важно выстраивать взаимодействие государственных и общественных институтов.

В ходе заседании круглого стола была озвучена информация о проектах "Волонтерской Роты "БОЕВОГО БРАТСТВА"" и о международном добровольчестве в рамках деятельности ветеранской организации. О работе "Российских Студенческих Отрядов" рассказала руководитель штаба московского городского отделения организации Юлия Дрожжина. Она отметила, что главное для волонтера - это видеть счастливые глаза человека, которому он оказывает помощь.

О работе волонтеров-зоозащитников рассказал депутат Мосгордумы Александр Козлов. С презентацией по развитию добровольческого потенциала столицы, задействованного для решения проблемы борщевика и других экологических проблем мегаполиса, выступил городской депутат Валерий Головченко.

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