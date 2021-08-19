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19 августа 2021 г. 23:55
Общество
Текст: Артем Локалов

Иномарки вместо танков

Как Москва выглядела в дни путча 30 лет назад и как выглядит теперь с тех же точек съемки
В августе 1991-го в Москву вошли танки, а люди строили в центре города баррикады. Все это осталось на кадрах фотохроники. Корреспондент "Родины" прошел по тем же местам и сделал снимки с тех же точек, что и фотографы 30 лет назад.
Танк на фоне гостиницы "Украина" в 1991-м. Через 30 лет на его месте полицейский автомобиль, а за гостиницей - "Москва-Сити". Фото: Петр Носов, фотохроника ТАСС/Артем Локалов, "Родина"
Танк на фоне гостиницы "Украина" в 1991-м. Через 30 лет на его месте полицейский автомобиль, а за гостиницей - "Москва-Сити". Фото: Петр Носов, фотохроника ТАСС/Артем Локалов, "Родина"

С чего все началось: президент СССР Михаил Горбачев предложил осуществить подписание нового союзного договора президентами республик в несколько этапов, начиная с 20 августа 1991 года.

Так был запущен процесс перестройки еще существующего СССР в новое государство. Предполагалось, что оно будет основано на демократических принципах объединения уже свободных республик.

Было понятно, что Советский Союз доживает последние дни - и в дело вступил Государственный комитет по чрезвычайному положению - ГКЧП. В город вошли танки...

Как пишет доктор экономических наук, обозреватель "Родины" Яков Миркин, для кого-то это был путч - то есть госпереворот, предательство, измена. Для других - попытка сохранить страну, которой они служили. У каждого своя правда.

Фото: РИА Новости
Почему споры вокруг событий августа 1991-го не стихают спустя 30 лет

30-летие тех событий Москва, по большому счету, не заметила. Августовский путч 1991-го и в ту пору остался непонятным событием для многих, а теперь для нового поколения, явление это тем более малопонятное и не слишком интересное. Но снимки города в те дни и сейчас с тех же точек не могут оставить равнодушными.

Вот троллейбус второго маршрута, который следовал от площади Ногина до улицы Генерала Ермолова в окружении людей на проспекте Калинина. Сейчас автобус м2 идет от Рижского вокзала до станции метро "Парк Победы" (ее открыли в 2003-м), а проспект Калинина - Новый Арбат. На современном снимке вместо троллейбуса - электробус, который по Новому Арбату пока не ходит. А на троллейбусе из 1991-го - транспаранат с надписью "Язов, Пуго, Крючков, Павлов, Янаев и др. Вас будет судить народ!"

Суд над членами ГКЧП действительно состоится - в апреле 1993-го.

Троллейбус на проспекте Калинина и электробус на Новом Арбате. / РГАКФД/Артем Локалов

Основные события разворачивались возле Белого дома - тогда здания Верховного Совета РСФСР. Вот вид в сторону Смоленской набережной в 1991-м и сейчас.

Вид в сторону Смоленской набережной. / РГАКФД/Артем Локалов

А вот вид в сторону Москвы-реки. Машин теперь больше, чем людей. И махина Сити над гостиницей "Украина" впечатляет.

Краснопресненская набережная в 1991-м и сейчас. / РИА Новости/Артем Локалов

А это уже Борис Ельцин на танке на фоне здания Верховного Совета. Теперь к Белому дому не подойти - он обнесен массивным забором. Сейчас тут ремонтируют лестницу и из тяжелой техники вместо танка припаркован только подъемный кран.

Борис Ельцин в 1991-м на танке и ремонт лестницы в 2021-м. / РИА Новости/Артем Локалов

Надписи "Народ непобедим" на баррикадах на Конюшковской области, конечно, не сохранилось, Как и самих баррикад. Народ - в автобусе и дорогих авто.

Баррикады на Конюшковской улице в 1991-м и проезжая часть 30 лет спустя. / РИА Новости/Артем Локалов

На проспекте Калинина - Новом Арбате - уже ближе к центру, возле ресторана "Прага", припаркована "копейка" с нанесенной на нее краской надписью "Путчу - нетц!" Мимо проходит женщина с тростью и авоськой. Теперь пешеходную часть здесь расширили, "Прага" - на месте. Из "Жигулей" - только одноименный бар за углом.

Автомобиль с надписью "Путчу - нет!" в 1991-м и тротуар в 2021-м. / С. Кравчук/Артем Локалов

Наконец, Васильевский спуск. Танк на фоне собора Василия Блаженного. Через 30 лет это же место без танка, но с "баррикадами" - то есть стройматериалами. Тут готовятся к фестивалю "Спасская башня".

Вид на храм Василия Блаженного в августе 1991-го и 2021-го. / РГАКФД/Артем Локалов

...Снимков из августа 1991-го намного больше. Многотысячные митинги. Демонтаж памятника Дзержинскому на Лубянке. Мы не ставили задачу объять необъятное. Всего несколько кадров показывают, какие масштабные события происходили в Москве в эти дни 30 лет назад и как город выглядит теперь.

Темы дня:
#танки
#журнал Родина
#1990-ые
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