Опасных деревьев во дворе школы не останется

"В школе планомерно ведется капитальный ремонт, отремонтирована крыша, спортзал, входная группа. Сейчас идет ремонт системы отопления, завершен он будет 26 августа. Более того, сотрудники Теплосети обустроят ступени для спуска во двор, - рассказал Андрей Иванов. - Родители школьников обратились ко мне с просьбой привести в порядок двор школы: растущие там старые деревья представляли угрозу. Вместе с городскими властями и уполномоченным по правам ребенка в Калужской области нам удалось решить проблему, опиловка деревьев находится на завершающей стадии".
По словам Андрея Иванова благоустройство школы на этом не закончится, в планах - возведение спортивной площадки и беговых дорожек.
"Сейчас мы инспектируем школы города перед началом нового учебного года. 1 сентября дети должны увидеть красивую территорию, отремонтированные кабинеты, - подчеркнула Ольга Коробова. - Здание 10-й школы построено достаточно давно, тогда же были посажены деревья во дворе, они давно уже требовали обрезки. Я благодарна родителям и администрации школы за то, что они вовремя обратили внимание на проблему".