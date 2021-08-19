Почему бои под Прохоровкой продолжаются

Там был ад, и лучшие танкисты Второй мировой - русские, вспоминали о битве на Курской дуге, которая длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года, немецкие ветераны. Почему тогда западные политики и немецкие журналисты предлагают снести памятник победе советских войск под Прохоровкой?

История Курской битвы, как и других главных сражений Великой Отечественной войны, подвергается сейчас мощной ревизии. Это происходит, в частности, и потому, что многие исследования этого периода в ФРГ, а за ней в Великобритании и США основаны на воспоминаниях немецких генералов. Историческая память из их уст менее болезненна. "О войне пишут со слов тех, кто потерпел поражение на восточном фронте, а затем, после отсидки в плену, занялся мемуарами, - заявил на пресс-конференции в РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. - Их суть: во всем виноват Гитлер и его неправильные решения. Себя и свой полководческий талант эти люди восхваляют. Поэтому подчас мы слышим то, что желает услышать западная публика. Так в Die Welt была опубликована статья, в которой призывалось снести памятник победе советских войск на Прохоровском поле, поскольку на самом деле Красная армия там потерпела поражение. Этот миф перекочевывает в выступления политиков и общественных деятелей, и в конце концов мы сами начинаем сомневаться в нашей победе, в героизме наших бойцов и качестве нашей техники. Здесь нужно еще раз разобраться".

В канун 78-летия победы Красной армии на Огненной дуге ученый напоминает, что начав наступление, уже к 18 июля немцы вынуждены были отойти на исходные позиции. Это южный фланг Курской дуги, а на северном это случилось 12-13 июля. Красная армия использовала замысловатую комбинацию наступления и обороны. К слову, то, что было вырыто и построено, заслуживает несуществующей книги рекордов героизма населения. Километраж обороны (траншей и ходов сообщения) на Курской дуге равен пути от Курска до Камчатки.

По мнению немцев, операция "Цитадель" по определению должна была закончиться победой, может быть, поэтому их современные журналисты из кожи лезут, чтобы это доказать. Солдаты кричали из окопов, где ожидали начала наступления: "Зима - ваша, лето - наше!", веря в закономерность своих летних побед и опыт 1941-1942 годов. Лето 1943-го обмануло эти надежды. "В немецкой версии "Википедии", которая является слепком общественных дискуссий и настроений, а также изысканий некоторых ученых, мы ничего не найдем про Курскую битву, там есть только операция "Цитадель" - немецкое наступление, и ни слова о той дате, которую мы сегодня отмечаем, - вступает в разговор военный историк Алексей Исаев. - Один из тезисов, которые выдвигают в Германии, - эта битва не имела какого-то значимого влияния на ход боевых действий на восточном фронте. Ну было какое-то неудачное наступление, и потери в нем в сравнении с общими потерями за весь 1943 год - небольшие".

Исаев предлагает придерживаться логики событий: Курская дуга ознаменовала собой серьезный перелом в войне. Она открыла цепь событий: освобождение Левобережной Украины, Орловской дуги и общее наступление советских войск на западном направлении.

В сражениях на Курской дуге, по данным российских историков, участвовало 1200 танков с обеих сторон. За несколько дней с 10 по 15 июля немцы потеряли 300 танков из 400, мы - 500 танков из 800. Другими словами, немецкие потери в танках - 75 процентов, наши - 60 процентов. За 12 июля немецкие потери составили около 70 машин.

"Уж точно это не четыре танка, как пишут некоторые западные СМИ. Но система учета потерь у немцев значительно отличалась от советской, - объясняет другой военный историк Максим Коломиец. - Если сравнивать отчетность, мы увидим, что советские военные документы 1943 года - это верх порядка и совершенства отчетности. На каждый потерянный танк составлялся акт, где указывалось, при каких обстоятельствах он потерян, что стало с экипажем, кто свидетель… А у немцев система учета была непрозрачной. Они давали отчет на вечер текущего дня по числу боеспособных танков. А что с остальными, не очень понятно. Ремонтируются? Потеряны в предыдущих боях? Данных же за 12 июля (самый горячий день Курской битвы) нет.

Что же касается аэрофотосъемки, на которую ссылается немецкий журналист, она, конечно, существует в западных архивах. Но проблема вся в том, что сделана она уже 20 июля. Тогда можно было вытащить все подбитые танки и установить их в красивом порядке. "У немцев эвакуационная служба работала хорошо. Более того, советские подбитые танки они старались взрывать", - подчеркивает Коломиец.