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19.08.2021 13:45
Рубрика: Власть

Собянин принял решение о строительстве нового ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте

Текст: Любовь Проценко

Созданию возможностей для занятий физкультурой в городе посвятил сегодня свой пост в сети "Вконтакте" мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра спорт - это "лучший способ поднять настроение, лекарство от болезней". Рад, пишет глава города, что даже в непростые времена наши спортсмены участвуют в международных соревнованиях, и все без исключения москвичи могут заниматься в детских спортшколах, ФОКах и парках.

Фото: Екатерина Бибикова
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Развитие массового и профессионального спорта, по словам Собянина, для города - приоритетная задача. За последнее десятилетие в столице возведено более 140 спортивных сооружений. Сейчас развивается спорткластер в "Лужниках", пространство для тренировок и соревнований на ЗИЛе, обновляется конноспортивный комплекс "Битца". На Ленинградском проспекте будет новый Ледовый дворец ЦСКА. До конца года планируем закончить строительство нового спорткомплекса в Мнёвниковской пойме.

"Важно, что спортивная инфраструктура востребована жителями всех возрастов - от мала до велика. Москва - по-настоящему спортивный город", - подчеркивает Собянин.

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