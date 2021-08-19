Суд в Москве утвердил штрафы для Facebook на 17 млн рублей

Таганский суд Москвы признал законными штрафы на 17 миллионов рублей, вынесенные Facebook за неудаление запрещенной информации, в том числе экстремистского контента.

"Таганский суд Москвы оставил без изменения постановления мирового судьи судебного участка №422 Таганского района от 10 июня, которыми компания Facebook была признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных по ч​​​. 2 и ч. 4 ст.13.41 КоАП РФ, и оштрафована в общей сложности на 17 миллионов рублей", - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Кроме того, в четверг мировой суд участка №422 Таганского района оштрафовал Google на 6 млн рублей по трем административным протоколам за неудаление запрещенной информации. Таким образом, сумма штрафов для Google превысила 32 млн рублей.