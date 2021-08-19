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19.08.2021 13:12
Рубрика: Общество

В Липецке 103-летнюю пациентку вылечили от коронавируса

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

В Липецке медики спасли от коронавируса 103-летнюю пациентку. Как сообщает Анна Кузнецова, родившаяся в 1918 году, лечилась в больнице скорой медицинской помощи №1.

Фото: iStock
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Как пишет KP.Ru, до войны женщина сама трудилась в медицинской сфере - работала санитаркой, в годы Великой Отечественной - на тракторе в поле, после снова вернулась в больницу. О своей жизни пенсионерка говорит так: было непросто, но трудности - не повод сдаваться.

Анна Кузнецова живет в Краснинском районе. Когда она начала кашлять, ее племянников это насторожило, и они вызвали врачей, те взяли анализы. Тест на COVID-19 оказался положительным, и долгожительницу отправили в Липецк, в БСМП.

По словам медиков, липчанку тщательно обследовали, подобрали медикаментозную терапию с учетом состояния ее здоровья, и через некоторое время Кузнецова пошла на поправку. Пациентку уже выписали из больницы.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк Пандемия коронавируса COVID-19

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