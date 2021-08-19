В Подмосковье изъяли 55 тонн поддельного моторного масла

В Московской области изъяли 55 тонн поддельного моторного масла, изготовление и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось в заводских помещениях, арендуемых на территории Талдома.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что моторные масла сбывались под брендами известных мировых производителей оптовым покупателям в различных регионах страны.

Деятельность подпольного цеха пресекли сотрудники ГУЭБиПК МВД России. Полицейские при силовой поддержке Росгвардии изъяли производственные линии для изготовления и розлива контрафактного масла, оборудование для упаковки и погрузки товара и 55 тонн продукции. Обнаружены этикетки различных фирм-производителей, сырье, документы и черновые записи, имеющие доказательственное значение. По предварительным оценкам, правообладателям причинен ущерб на сумму, превышающую восемь миллионов рублей.