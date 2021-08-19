В Подмосковье изъяли свыше 20 килограммов синтетических наркотиков

В городском округе Павловский Посад Московской области задержаны двое местных жителей и уроженец одной из стран ближнего зарубежья за незаконный оборот наркотиков. Подробности дела рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, наркодельцы закупили необходимые ингредиенты для синтезирования мефедрона. В поселке Мехлесхоз в частном доме, принадлежащем одному из фигурантов, они организовали лабораторию по производству наркотиков. Полицейские обследовали домовладения и придомовые постройки и изъяли пластиковые контейнеры и бочки с жидкой смесью, пакет с веществом светлого цвета, около 300 канистр и бутылок с химическими реагентами. Были обнаружены три самодельных миксера и прочее оборудование.

В составе изъятой жидкости оказалось наркотическое средство - мефедрон общей массой в сухом виде более 23 килограммов.

Задержанные взяты под стражу.