В Подольске грабитель повредил семь банкоматов

Мужчину, пытавшегося в Подольске взломать банкоматы на улице Ульяновых, задержали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по городскому округу Подольск.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что 34-летний местный житель в ночное время в медицинской маске зашел в тамбурное помещение одной из кредитных организаций. Электродетонатором он повредил семь банкоматов, чтобы похитить деньги, однако вскрыть кейсы ему не удалось. Его добычей могли стать более миллиона рублей. Неудачливый грабитель скрылся на автомобиле. Точный маршрут его передвижения и адрес установили с помощью записей камер видеонаблюдения. Взяли его по месту жительства. Кстати, он оказался водителем такси.