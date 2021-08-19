В Воронеже объявлено штормовое предупреждение из-за жары и ветра

Спасатели Воронежской области опубликовали предупреждение об аномальной жаре и сильном ветре.

- 20 августа ожидается аномальная жара с прогревом воздуха до 35-36 градусов. Местами по региону ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют скорректировать свой день в соответствии с прогнозом погоды, убрать вещи, которые порыв ветра может унести или сбросить, меньше времени проводить под открытым небом и пить больше воды.

В МЧС напомнили, что в ветренную жаркую погоду резко возрастает риск возникновения и стремительного распространения ландшафтных пожаров. В регионе действует особый противопожарный режим, запрещено разведение костров, вход и въезд в леса.