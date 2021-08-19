На Сахалине задержали семь человек по подозрению в наркоторговле

Правоохранители на Сахалине изъяли более 10 килограммов синтетических наркотиков и пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в их сбыте в нескольких регионах страны, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

Операцию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков сахалинского УМВД совместно с коллегами из Камчатского и Приморского краев, Республики Удмуртия и Московской области.

По данным предварительного следствия, злоумышленники организовали продажу в интернете наркотиков, разделив между собой обязанности кураторов, перевозчиков, закладчиков и сбытчиков. Общались друг с другом через интернет-мессенджер с шифрованием данных.

В апреле этого года в аэропорту Южно-Сахалинска полиция задержала пассажира из Ижевска с двумя килограммами мефедрона, спрятанными в фильтры для очистки воды. Около 500 граммов запрещенных веществ он оставил в Ижевске, а также организовал тайники во Владивостоке. Двоих его соучастников правоохранители задержали у сахалинского села Новотроицкое, где были оборудованы схроны.

"Подозреваемые оказали активное сопротивление. Один из них ударил оперативника, а после выстрелил в его сторону из охолощенного пистолета. По факту нападения на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей следственными органами проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.

Позднее полицейские задержали еще четырех участников группы. Возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ. Все подозреваемые взяты под стражу.