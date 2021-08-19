Житель Биробиджана забыл возле машины чемодан с 15 млн рублей

Полицейские Биробиджана вернули местному жителю чемодан, в котором лежали 15 миллионов рублей.

Дорогостоящий кейс обнаружили в одном из дворов города, близ жилого дома. Он простоял на улице несколько часов и вызвал подозрение. Правоохранители решили осмотреть его. Открыли и удивились: помимо личных вещей и планшета в сумке лежали пачки пятитысячных купюр.

Владельца чемодана нашли быстро. Мужчина объяснил, что торопился в командировку. Выйдя из подъезда, поставил чемодан рядом с машиной, отвлекся на звонок по телефону, сел в автомобиль и уехал. Когда вспомнил о пропаже, позвонил жене. Та выглянула в окно и увидела полицейских, стоящих рядом с кейсом.

Супругов пригласили в отделение полиции, где вручили пропажу.

"Пострадавшие от души поблагодарили блюстителей порядка и пообещали внимательно следить за своим имуществом", - сообщается на сайте областного УМВД.