Хабаровская газета объяснила выход номера на "тарабарском языке"

В Хабаровском крае общественно-политическая газета Комсомольского района "Приамурье" несколько раз вышла на "тарабарском языке". Это, как пояснила главный редактор издания Людмила Мосьпак, произошло из-за сбоя кодировки.

- Нас проинформировали, и мы исправили, газета выполнена в чистом виде. У нас (в Комсомольске-на-Амуре) тираж вышел нормальный, со сбоем кодировки - в других городах, - сказала РИА Новости Мосьпак.

Ранее в Telegram-каналах и соцсетях появились фотографии страничек газеты с нечитаемыми символами.

Как отметила редактор "Прамурья", видимо, сбой кодировки произошел не в первый раз, но редакцию об этом известили впервые.

Справка "РГ"

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