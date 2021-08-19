За сутки в России подтверждено 21 058 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2142
- 2 Санкт-Петербург 1563
- 3 Московская область 949
- 4 Свердловская область 511
- 5 Нижегородская область 501
- 6 Ростовская область 488
- 7 Пермский край 475
- 8 Воронежская область 461
- 9 Красноярский край 453
- 10 Самарская область 445
- 11 Иркутская область 399
- 12 Омская область 391
- 13 Челябинская область 385
- 14 Республика Крым 370
- 15 Оренбургская область 351
- 16 Ставропольский край 348
- 17 Волгоградская область 341
- 18 Хабаровский край 314
- 19 Республика Башкортостан 291
- 20 Ульяновская область 290
- 21 Астраханская область 286
- 22 Алтайский край 269
- 23 Архангельская область 265
- 24 Тюменская область 265
- 25 Республика Коми 259
- 26 Краснодарский край 252
- 27 Саратовская область 247
- 28 Приморский край 245
- 29 Забайкальский край 241
- 30 Пензенская область 238
- 31 Липецкая область 233
- 32 Вологодская область 230
- 33 Севастополь 229
- 34 Ленинградская область 229
- 35 Тверская область 218
- 36 Удмуртская Республика 213
- 37 Брянская область 200
- 38 Курская область 198
- 39 Ярославская область 196
- 40 Республика Дагестан 195
- 41 Мурманская область 189
- 42 Владимирская область 188
- 43 Новосибирская область 187
- 44 Кемеровская область 184
- 45 Калининградская область 170
- 46 Чеченская Республика 170
- 47 Республика Карелия 166
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 165
- 49 Республика Хакасия 163
- 50 Республика Саха (Якутия) 145
- 51 Белгородская область 144
- 52 Амурская область 134
- 53 Курганская область 129
- 54 Смоленская область 129
- 55 Тульская область 129
- 56 Новгородская область 127
- 57 Ивановская область 127
- 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 126
- 59 Рязанская область 123
- 60 Костромская область 122
- 61 Калужская область 122
- 62 Кировская область 120
- 63 Томская область 115
- 64 Республика Бурятия 110
- 65 Псковская область 104
- 66 Республика Калмыкия 103
- 67 Орловская область 103
- 68 Республика Тыва 102
- 69 Сахалинская область 97
- 70 Тамбовская область 91
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 88
- 72 Республика Чувашия 79
- 73 Республика Ингушетия 76
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 71
- 75 Республика Мордовия 71
- 76 Республика Марий Эл 61
- 77 Республика Адыгея 59
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 53
- 79 Камчатский край 52
- 80 Республика Татарстан 49
- 81 Республика Алтай 43
- 82 Еврейская автономная область 40
- 83 Магаданская область 27
- 84 Чукотский автономный округ 15
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 684 531 случай (+0,32%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Москва 0,14%
- 2. Республика Бурятия, Республика Татарстан 0,2%
- 3. Республика Алтай 0,21%
За последние сутки подтверждено 791 смерть:
- Москва 54
- Краснодарский край 33
- Санкт-Петербург 32
- Свердловская область 32
- Пермский край 29
- Ростовская область 28
- Алтайский край 23
- Красноярский край 23
- Самарская область 22
- Челябинская область 21
- Иркутская область 21
- Саратовская область 18
- Республика Крым 17
- Ставропольский край 15
- Ульяновская область 15
- Владимирская область 14
- Волгоградская область 14
- Удмуртская Республика 14
- Тюменская область 14
- Брянская область 13
- Республика Дагестан 13
- Нижегородская область 13
- Воронежская область 12
- Тверская область 12
- Новосибирская область 12
- Московская область 11
- Новгородская область 11
- Астраханская область 11
- Республика Башкортостан 11
- Пензенская область 11
- Республика Коми 9
- Республика Хакасия 9
- Липецкая область 8
- Мурманская область 8
- Республика Чувашия 8
- Оренбургская область 8
- Омская область 8
- Смоленская область 7
- Тульская область 7
- Вологодская область 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Рязанская область 6
- Ярославская область 6
- Ленинградская область 6
- Псковская область 6
- Севастополь 6
- Республика Северная Осетия - Алания 6
- Республика Марий Эл 6
- Забайкальский край 6
- Курская область 5
- Архангельская область 5
- Курганская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Кемеровская область 5
- Карачаево-Черкесская Республика 4
- Республика Татарстан 4
- Сахалинская область 4
- Белгородская область 3
- Ивановская область 3
- Тамбовская область 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Чеченская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Республика Тыва 3
- Республика Бурятия 3
- Магаданская область 3
- Костромская область 2
- Калининградская область 2
- Кировская область 2
- Томская область 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Орловская область 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Алтай 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 173 700 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 017 человек:
- Санкт-Петербург 5355
- Москва 2805
- Московская область 1679
- Республика Крым 626
- Нижегородская область 512
- Свердловская область 471
- Красноярский край 466
- Пермский край 411
- Республика Башкортостан 386
- Ростовская область 377
- Иркутская область 372
- Приморский край 362
- Хабаровский край 323
- Волгоградская область 301
- Смоленская область 298
- Челябинская область 297
- Псковская область 292
- Оренбургская область 289
- Брянская область 252
- Ханты-Мансийский автономный округ 246
- Белгородская область 240
- Чеченская Республика 237
- Забайкальский край 236
- Алтайский край 229
- Саратовская область 220
- Республика Хакасия 215
- Воронежская область 210
- Вологодская область 205
- Самарская область 204
- Омская область 204
- Ставропольский край 202
- Республика Саха (Якутия) 201
- Удмуртская Республика 200
- Липецкая область 190
- Республика Дагестан 187
- Кемеровская область 187
- Ульяновская область 180
- Тверская область 179
- Республика Карелия 178
- Пензенская область 178
- Тюменская область 162
- Севастополь 159
- Калининградская область 156
- Владимирская область 154
- Ямало-Ненецкий автономный округ 149
- Архангельская область 147
- Республика Коми 142
- Астраханская область 137
- Костромская область 134
- Ярославская область 131
- Ивановская область 121
- Сахалинская область 120
- Тамбовская область 117
- Новгородская область 112
- Новосибирская область 112
- Республика Калмыкия 109
- Ленинградская область 99
- Курская область 95
- Тульская область 95
- Рязанская область 89
- Калужская область 84
- Мурманская область 81
- Курганская область 81
- Кировская область 80
- Орловская область 76
- Кабардино-Балкарская Республика 76
- Республика Чувашия 76
- Краснодарский край 74
- Республика Тыва 70
- Республика Марий Эл 62
- Амурская область 60
- Республика Бурятия 53
- Томская область 49
- Республика Алтай 47
- Республика Мордовия 45
- Республика Ингушетия 41
- Республика Северная Осетия - Алания 38
- Республика Адыгея 37
- Республика Татарстан 33
- Ненецкий автономный округ 31
- Еврейская автономная область 27
- Магаданская область 19
- Камчатский край 16
- Карачаево-Черкесская Республика 12
- Чукотский автономный округ 7
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 963 054.