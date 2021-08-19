За сутки в России подтверждено 21 058 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2142

2 Санкт-Петербург 1563

3 Московская область 949

4 Свердловская область 511

5 Нижегородская область 501

6 Ростовская область 488

7 Пермский край 475

8 Воронежская область 461

9 Красноярский край 453

10 Самарская область 445

11 Иркутская область 399

12 Омская область 391

13 Челябинская область 385

14 Республика Крым 370

15 Оренбургская область 351

16 Ставропольский край 348

17 Волгоградская область 341

18 Хабаровский край 314

19 Республика Башкортостан 291

20 Ульяновская область 290

21 Астраханская область 286

22 Алтайский край 269

23 Архангельская область 265

24 Тюменская область 265

25 Республика Коми 259

26 Краснодарский край 252

27 Саратовская область 247

28 Приморский край 245

29 Забайкальский край 241

30 Пензенская область 238

31 Липецкая область 233

32 Вологодская область 230

33 Севастополь 229

34 Ленинградская область 229

35 Тверская область 218

36 Удмуртская Республика 213

37 Брянская область 200

38 Курская область 198

39 Ярославская область 196

40 Республика Дагестан 195

41 Мурманская область 189

42 Владимирская область 188

43 Новосибирская область 187

44 Кемеровская область 184

45 Калининградская область 170

46 Чеченская Республика 170

47 Республика Карелия 166

48 Ханты-Мансийский автономный округ 165

49 Республика Хакасия 163

50 Республика Саха (Якутия) 145

51 Белгородская область 144

52 Амурская область 134

53 Курганская область 129

54 Смоленская область 129

55 Тульская область 129

56 Новгородская область 127

57 Ивановская область 127

58 Ямало-Ненецкий автономный округ 126

59 Рязанская область 123

60 Костромская область 122

61 Калужская область 122

62 Кировская область 120

63 Томская область 115

64 Республика Бурятия 110

65 Псковская область 104

66 Республика Калмыкия 103

67 Орловская область 103

68 Республика Тыва 102

69 Сахалинская область 97

70 Тамбовская область 91

71 Кабардино-Балкарская Республика 88

72 Республика Чувашия 79

73 Республика Ингушетия 76

74 Республика Северная Осетия-Алания 71

75 Республика Мордовия 71

76 Республика Марий Эл 61

77 Республика Адыгея 59

78 Карачаево-Черкесская Республика 53

79 Камчатский край 52

80 Республика Татарстан 49

81 Республика Алтай 43

82 Еврейская автономная область 40

83 Магаданская область 27

84 Чукотский автономный округ 15

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 684 531 случай (+0,32%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,14%

2. Республика Бурятия, Республика Татарстан 0,2%

3. Республика Алтай 0,21% За последние сутки подтверждено 791 смерть: Москва 54

Краснодарский край 33

Санкт-Петербург 32

Свердловская область 32

Пермский край 29

Ростовская область 28

Алтайский край 23

Красноярский край 23

Самарская область 22

Челябинская область 21

Иркутская область 21

Саратовская область 18

Республика Крым 17

Ставропольский край 15

Ульяновская область 15

Владимирская область 14

Волгоградская область 14

Удмуртская Республика 14

Тюменская область 14

Брянская область 13

Республика Дагестан 13

Нижегородская область 13

Воронежская область 12

Тверская область 12

Новосибирская область 12

Московская область 11

Новгородская область 11

Астраханская область 11

Республика Башкортостан 11

Пензенская область 11

Республика Коми 9

Республика Хакасия 9

Липецкая область 8

Мурманская область 8

Республика Чувашия 8

Оренбургская область 8

Омская область 8

Смоленская область 7

Тульская область 7

Вологодская область 7

Республика Саха (Якутия) 7

Рязанская область 6

Ярославская область 6

Ленинградская область 6

Псковская область 6

Севастополь 6

Республика Северная Осетия - Алания 6

Республика Марий Эл 6

Забайкальский край 6

Курская область 5

Архангельская область 5

Курганская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Кемеровская область 5

Карачаево-Черкесская Республика 4

Республика Татарстан 4

Сахалинская область 4

Белгородская область 3

Ивановская область 3

Тамбовская область 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Чеченская Республика 3

Республика Мордовия 3

Республика Тыва 3

Республика Бурятия 3

Магаданская область 3

Костромская область 2

Калининградская область 2

Кировская область 2

Томская область 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Орловская область 1

Ненецкий автономный округ 1

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Республика Ингушетия 1

Республика Алтай 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 173 700 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 017 человек: Санкт-Петербург 5355

Москва 2805

Московская область 1679

Республика Крым 626

Нижегородская область 512

Свердловская область 471

Красноярский край 466

Пермский край 411

Республика Башкортостан 386

Ростовская область 377

Иркутская область 372

Приморский край 362

Хабаровский край 323

Волгоградская область 301

Смоленская область 298

Челябинская область 297

Псковская область 292

Оренбургская область 289

Брянская область 252

Ханты-Мансийский автономный округ 246

Белгородская область 240

Чеченская Республика 237

Забайкальский край 236

Алтайский край 229

Саратовская область 220

Республика Хакасия 215

Воронежская область 210

Вологодская область 205

Самарская область 204

Омская область 204

Ставропольский край 202

Республика Саха (Якутия) 201

Удмуртская Республика 200

Липецкая область 190

Республика Дагестан 187

Кемеровская область 187

Ульяновская область 180

Тверская область 179

Республика Карелия 178

Пензенская область 178

Тюменская область 162

Севастополь 159

Калининградская область 156

Владимирская область 154

Ямало-Ненецкий автономный округ 149

Архангельская область 147

Республика Коми 142

Астраханская область 137

Костромская область 134

Ярославская область 131

Ивановская область 121

Сахалинская область 120

Тамбовская область 117

Новгородская область 112

Новосибирская область 112

Республика Калмыкия 109

Ленинградская область 99

Курская область 95

Тульская область 95

Рязанская область 89

Калужская область 84

Мурманская область 81

Курганская область 81

Кировская область 80

Орловская область 76

Кабардино-Балкарская Республика 76

Республика Чувашия 76

Краснодарский край 74

Республика Тыва 70

Республика Марий Эл 62

Амурская область 60

Республика Бурятия 53

Томская область 49

Республика Алтай 47

Республика Мордовия 45

Республика Ингушетия 41

Республика Северная Осетия - Алания 38

Республика Адыгея 37

Республика Татарстан 33

Ненецкий автономный округ 31

Еврейская автономная область 27

Магаданская область 19

Камчатский край 16

Карачаево-Черкесская Республика 12

Чукотский автономный округ 7 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 963 054. Вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм "дельта"