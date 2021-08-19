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19.08.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 21 058 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 21 058 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2142
  • 2 Санкт-Петербург 1563
  • 3 Московская область 949
  • 4 Свердловская область 511
  • 5 Нижегородская область 501
  • 6 Ростовская область 488
  • 7 Пермский край 475
  • 8 Воронежская область 461
  • 9 Красноярский край 453
  • 10 Самарская область 445
  • 11 Иркутская область 399
  • 12 Омская область 391
  • 13 Челябинская область 385
  • 14 Республика Крым 370
  • 15 Оренбургская область 351
  • 16 Ставропольский край 348
  • 17 Волгоградская область 341
  • 18 Хабаровский край 314
  • 19 Республика Башкортостан 291
  • 20 Ульяновская область 290
  • 21 Астраханская область 286
  • 22 Алтайский край 269
  • 23 Архангельская область 265
  • 24 Тюменская область 265
  • 25 Республика Коми 259
  • 26 Краснодарский край 252
  • 27 Саратовская область 247
  • 28 Приморский край 245
  • 29 Забайкальский край 241
  • 30 Пензенская область 238
  • 31 Липецкая область 233
  • 32 Вологодская область 230
  • 33 Севастополь 229
  • 34 Ленинградская область 229
  • 35 Тверская область 218
  • 36 Удмуртская Республика 213
  • 37 Брянская область 200
  • 38 Курская область 198
  • 39 Ярославская область 196
  • 40 Республика Дагестан 195
  • 41 Мурманская область 189
  • 42 Владимирская область 188
  • 43 Новосибирская область 187
  • 44 Кемеровская область 184
  • 45 Калининградская область 170
  • 46 Чеченская Республика 170
  • 47 Республика Карелия 166
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 165
  • 49 Республика Хакасия 163
  • 50 Республика Саха (Якутия) 145
  • 51 Белгородская область 144
  • 52 Амурская область 134
  • 53 Курганская область 129
  • 54 Смоленская область 129
  • 55 Тульская область 129
  • 56 Новгородская область 127
  • 57 Ивановская область 127
  • 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 126
  • 59 Рязанская область 123
  • 60 Костромская область 122
  • 61 Калужская область 122
  • 62 Кировская область 120
  • 63 Томская область 115
  • 64 Республика Бурятия 110
  • 65 Псковская область 104
  • 66 Республика Калмыкия 103
  • 67 Орловская область 103
  • 68 Республика Тыва 102
  • 69 Сахалинская область 97
  • 70 Тамбовская область 91
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 88
  • 72 Республика Чувашия 79
  • 73 Республика Ингушетия 76
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 71
  • 75 Республика Мордовия 71
  • 76 Республика Марий Эл 61
  • 77 Республика Адыгея 59
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 53
  • 79 Камчатский край 52
  • 80 Республика Татарстан 49
  • 81 Республика Алтай 43
  • 82 Еврейская автономная область 40
  • 83 Магаданская область 27
  • 84 Чукотский автономный округ 15
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 684 531 случай (+0,32%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Москва 0,14%
  • 2. Республика Бурятия, Республика Татарстан 0,2%
  • 3. Республика Алтай 0,21%
За последние сутки подтверждено 791 смерть:
  • Москва 54
  • Краснодарский край 33
  • Санкт-Петербург 32
  • Свердловская область 32
  • Пермский край 29
  • Ростовская область 28
  • Алтайский край 23
  • Красноярский край 23
  • Самарская область 22
  • Челябинская область 21
  • Иркутская область 21
  • Саратовская область 18
  • Республика Крым 17
  • Ставропольский край 15
  • Ульяновская область 15
  • Владимирская область 14
  • Волгоградская область 14
  • Удмуртская Республика 14
  • Тюменская область 14
  • Брянская область 13
  • Республика Дагестан 13
  • Нижегородская область 13
  • Воронежская область 12
  • Тверская область 12
  • Новосибирская область 12
  • Московская область 11
  • Новгородская область 11
  • Астраханская область 11
  • Республика Башкортостан 11
  • Пензенская область 11
  • Республика Коми 9
  • Республика Хакасия 9
  • Липецкая область 8
  • Мурманская область 8
  • Республика Чувашия 8
  • Оренбургская область 8
  • Омская область 8
  • Смоленская область 7
  • Тульская область 7
  • Вологодская область 7
  • Республика Саха (Якутия) 7
  • Рязанская область 6
  • Ярославская область 6
  • Ленинградская область 6
  • Псковская область 6
  • Севастополь 6
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Республика Марий Эл 6
  • Забайкальский край 6
  • Курская область 5
  • Архангельская область 5
  • Курганская область 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Кемеровская область 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 4
  • Республика Татарстан 4
  • Сахалинская область 4
  • Белгородская область 3
  • Ивановская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Чеченская Республика 3
  • Республика Мордовия 3
  • Республика Тыва 3
  • Республика Бурятия 3
  • Магаданская область 3
  • Костромская область 2
  • Калининградская область 2
  • Кировская область 2
  • Томская область 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Орловская область 1
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Алтай 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 173 700 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 017 человек:
  • Санкт-Петербург 5355
  • Москва 2805
  • Московская область 1679
  • Республика Крым 626
  • Нижегородская область 512
  • Свердловская область 471
  • Красноярский край 466
  • Пермский край 411
  • Республика Башкортостан 386
  • Ростовская область 377
  • Иркутская область 372
  • Приморский край 362
  • Хабаровский край 323
  • Волгоградская область 301
  • Смоленская область 298
  • Челябинская область 297
  • Псковская область 292
  • Оренбургская область 289
  • Брянская область 252
  • Ханты-Мансийский автономный округ 246
  • Белгородская область 240
  • Чеченская Республика 237
  • Забайкальский край 236
  • Алтайский край 229
  • Саратовская область 220
  • Республика Хакасия 215
  • Воронежская область 210
  • Вологодская область 205
  • Самарская область 204
  • Омская область 204
  • Ставропольский край 202
  • Республика Саха (Якутия) 201
  • Удмуртская Республика 200
  • Липецкая область 190
  • Республика Дагестан 187
  • Кемеровская область 187
  • Ульяновская область 180
  • Тверская область 179
  • Республика Карелия 178
  • Пензенская область 178
  • Тюменская область 162
  • Севастополь 159
  • Калининградская область 156
  • Владимирская область 154
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 149
  • Архангельская область 147
  • Республика Коми 142
  • Астраханская область 137
  • Костромская область 134
  • Ярославская область 131
  • Ивановская область 121
  • Сахалинская область 120
  • Тамбовская область 117
  • Новгородская область 112
  • Новосибирская область 112
  • Республика Калмыкия 109
  • Ленинградская область 99
  • Курская область 95
  • Тульская область 95
  • Рязанская область 89
  • Калужская область 84
  • Мурманская область 81
  • Курганская область 81
  • Кировская область 80
  • Орловская область 76
  • Кабардино-Балкарская Республика 76
  • Республика Чувашия 76
  • Краснодарский край 74
  • Республика Тыва 70
  • Республика Марий Эл 62
  • Амурская область 60
  • Республика Бурятия 53
  • Томская область 49
  • Республика Алтай 47
  • Республика Мордовия 45
  • Республика Ингушетия 41
  • Республика Северная Осетия - Алания 38
  • Республика Адыгея 37
  • Республика Татарстан 33
  • Ненецкий автономный округ 31
  • Еврейская автономная область 27
  • Магаданская область 19
  • Камчатский край 16
  • Карачаево-Черкесская Республика 12
  • Чукотский автономный округ 7

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 963 054.

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