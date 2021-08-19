Губернатор вручил государственные награды новосибирцам

В преддверии Дня государственного флага Российской Федерации 47 новосибирцев получили госнаграды РФ и Новосибирской области. На торжественной церемонии в правительстве региона их вручили губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

- Сегодня в этом зале, в списке награжденных очень широкий спектр профессий - как отражение нашей разносторонней Новосибирской области. Я благодарю каждого из вас за достижения, за ваш вклад в стремление нашего региона быть впереди, быть лидером во всем, - обратился губернатор к участникам церемонии.

В числе награжденных работники здравоохранения, которые второй год ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Орден Почета получил заведующий отделением Городской клинической больницы №1 Сергей Сидоров. Трем медикам присвоено звание "Заслуженный врач Российской Федерации". Медалью Луки Крымского, которой награждаются представители здравоохранения, проявившие самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, удостоена медсестра центра анестезиологии и реанимации Клинической больницы "РЖД-Медицина" Новосибирска Анастасия Воробьева. Так отметили ее вклад в борьбу с COVID-19.

В числе награжденных профессор кафедры Новосибирского государственного аграрного университета Валерий Петухов. Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени отмечены его заслуги в научной и педагогической деятельности. Ранее он в составе коллектива вуза получил госпремию Новосибирской области за разработку и реализацию селекционно-генетических и биотехнологических методов в племенном животноводстве и получении экологически безопасных продуктов питания. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в результате работы ученого за 30 лет были получены патенты на создание новых типов скота. Была создана новая в России наука - ветеринарная генетика.

Всего госнаграды 18 августа получили 22 человека, награды Новосибирской области - 25.